¿Qué es hosting y dominio?

A la hora de comenzar a desarrollar una página web es normal toparse con términos nuevos y que no conocemos. Si tienes la idea de armar un proyecto en internet, y no eres de perfil técnico seguramente recurrirás a una empresa que crea sitios webs o aplicaciones.

Allí te darán un presupuesto o cotización por poner tu proyecto en Internet, y ahí es donde te mencionarán las dos palabras claves: hosting y dominio.

Quizás te expliquen por arriba qué es cada cosa, aunque hasta no “verlo” es difìcil poder distinguir la diferencia entre estas dos cosas. Una duda que muchas personas tienen cuando comprenden el concepto vagamente es la falsa creencia de que el dominio incluye el espacio para que puedas publicar tu página web.

¿Es lo mismo web hosting y dominio? ¿Qué diferencias tienen? Pues, la respuesta corta y simple es que no, no son la misma cosa. Son dos servicios independientes, pero que se interrelacionan.

Tanto si planeas tener una página web para mostrar los servicios de tu empresa, montar una tienda online, un blog o foro de discusiòn, es importantísimo entender qué es un hosting y dominio a cabalidad. Sigue leyendo.

¿Qué es un dominio?

Un dominio o nombre de dominio (domain name en inglés) es lo que digitas cuando vas a visitar un sitio web, es decir: unsitio.com. En este mismo momento estás visualizando esta web gracias a que el dueño de este sitio registró el nombre de dominio tecnomagazine.net.

Cuando se dice “comprar dominio” en realidad lo que se está haciendo no es comprando para siempre el nombre de tu web, sino que lo estás alquilando en realidad. Los dominios no se compran, sino que se alquilan o rentan a los registrantes de dominio autorizados por ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), el máximo regulador de dominios en Internet.

Entonces cuando hablan de dominio, debes entender que nunca lo compras, sino que alquilas o adquieres sus derechos para usarlo durante determinado tiempo. El tiempo mínimo que puedes usar un dominio es 1 año, y el máximo 10 años.

Tras este período podrás elegir renovarlo por la misma cantidad de tiempo o más, con un máximo de 10 años nuevamente.

¿Incluye mi dominio un espacio web?

No, cuando adquieres un dominio adquieres solo el derecho a usar determinado nombre, pero no incluye ningún tipo de acceso a los servidores via FTP o SSH para que subas archivos.

¿Incluye mi dominio cuentas de correo?

Esta es otra duda muy común y la respuesta es no. Los dominios no incluyen correo web o webmail, ese es parte del servicio de web hosting también que se adquiere de forma separada.

En conclusión, el dominio es tan solo eso, un derecho a usar un nombre en internet, pero como veremos a continuación, un dominio por si solo no hace absolutamente nada, necesita de un hosting para poder funcionar (mostrar una página web, usar correos, etc).

¿Qué es un hosting o alojamiento web?

El llamado web hosting, hosting o en español alojamiento web un servicio que brinda espacio en un servidor para que puedas alojar los archivos, imágenes, videos y demás elementos que componen tu página web.

Es un servicio aparte e independiente del registro de dominios. En él puedes subir por FTP o SSH los archivos de tu web, o bien instalar otras aplicaciones populares como WordPress, Joomla, PrestaShop, entre otros.

En el mismo servicio de hosting también podrás crear emails, bases de datos, cuentas de FTP y muchas más cosas.

El servicio de hosting se renueva mensualmente o anualmente, según las facilidades de pago que ofrezca el proveedor de alojamiento web donde hayas contratado tu paquete.