En la era de la información la publicidad se puede encontrar en cualquier lugar, ya sea la TV, la radio, en nuestra computadora, en nuestros celulares, en la calle, en donde sea que nos encontremos probablemente haya una publicidad cerca nuestro o bien tengamos a mano un dispositivo que tarde o temprano nos mostrará publicidad de algún tipo. Siendo un tema tan cotidiano y tan importante hoy en día, no cabe dudas que el diseño publicitario está pisando fuerte.

Cada día las compañías y empresas del mundo invierten millones y millones de dólares en publicidad, la cual llega a nuestros ojos y oídos de distintas formas, aunque gracias a la tecnología actual esto sucede principalmente en forma de publicidad en la TV, teléfonos móviles y computadoras.

No hay dudas de que se trata de un negocio redondo que deja ganancias millonarias, aunque claro para llevarlo a cabo se necesitan conocimiento en la materia, así que si te interesa conocer más sobre el diseño publicitario quédate con nosotros y sigue leyendo.

¿Qué es el diseño publicitario?

El diseño publicitario es la combinación de dos mundos, siendo estos obviamente el del diseño gráfico y el de la publicidad, para dar como resultado una creación cuyo propósito es el de hacerle publicidad a un determinado producto o marca. La idea detrás del diseño publicitario no es solamente crear algo que se vea bien a los ojos de una persona, sino que además la incentive a realizar una compra o a interesarse por un determinado servicio o producto.

En la sociedad actual, donde se percibe principalmente con la vista, el diseño publicitario se ha convertido en un punto extremadamente importante si vamos a llevar adelante algún tipo de campaña de marketing para promover un servicio, producto o marca. El diseño publicitario es muy grande y abarca distintos formatos, ya que es posible encontrarlo en la televisión, en Internet, en periódicos, en revistas, en afiches y carteles, etc. Básicamente cualquier tipo de propaganda que estemos recibiendo por medio de nuestra vista ha sido el resultado del diseño publicitario.

Gracias a Internet el diseño publicitario ha tenido un crecimiento realmente notable en los últimos 20 años, dado que fue a fines de los 90’s y comienzos del siglo XX cuando Internet comenzó a llegar a los hogares en forma masiva. Esto ha permitido que la publicidad diga presente en todos los hogares del mundo que están conectados a Internet, ya sea en dispositivo de escritorio o bien en dispositivos móviles, incluso aplica también a Smart TVs.

Dada la gran cantidad de dinero que mueve este negocio cada día, y el hecho de que es algo que nos sigue a todos lados, muchas veces cuando se busca un diseñador gráfico en realidad se está haciendo un enfoque en diseño publicitario, es decir que ser un diseñador con conocimientos de publicidad y temas de marketing está mucho mejor remunerado frente al diseñador gráfico tradicional, que por lo general tiene un menor enfoque en temas de publicidad.

¿Para qué sirve?

El objetivo del diseño publicitario es, obviamente, vender, aunque ese en realidad es el objetivo de la publicidad en sí. Para decirlo de forma adecuada, lo que se busca con el diseño publicitario es mejorar la publicidad para vender más, o bien para lograr obtener la atención y el interés de un mayor número de personas. Esto se logra, por supuesto, haciendo enfoque en los ojos de la gente, es decir, dándoles una publicidad bonita o llamativa que despierte algo en quien la está viendo.

Si llevamos este concepto a la cartelería que vemos en la calle, podremos ver que en la actualidad los anuncios son mucho más llamativos que antes, lo cual se logra mediante distintas técnicas, colores, elementos, etc. La publicidad por medio de cartelería, ya sea en forma de grandes carteles publicitarios o de pequeños afiches, ha cambiado muchísimo en las dos últimas décadas.

Si nos enfocamos en la publicidad en Internet, podemos ver que no solamente existe publicidad estática, es decir en imágenes o en banners, sino que también está muy de moda la publicidad en formato de video, muy común en grandes plataformas como por ejemplo YouTube o Facebook. Esta es una publicidad que sin lugar a dudas puede atraer mucho más la atención de una persona en comparación a una publicidad de una imagen estática. Si una imagen dice más que mil palabras, solo imaginen lo mucho que se puede decir en un video, incluso en uno corto de 5 segundos de duración.

Tipos de diseño publicitario

Existen docenas de tipos de diseño publicitario, con diferencias muy notables entre sí, y por supuesto con distintos costos de unos a otros, ya que no será lo mismo diseñar un pequeño folleto que crear una publicidad de gran calibre para una cartelera gigante ubicada en alguna avenida o edificio de una ciudad. Veamos entonces cuáles son algunos de los tipos de diseño publicitario más comunes que podemos encontrar en el día a día, y algunos quizá un poco más raros.

Folletos o flyers: los folletos, flyers, volantes o como quieran llamarlos, son un tipo de publicidad muy vieja, tan vieja como la propia imprenta de hecho, y está claro que fue esta la que permitió que este tipo de publicidad se volviera realmente masiva. Este es un medio publicitario basado en papel como decíamos, y que suele ser entregado por una persona en la vía pública, o bien colocado por ejemplo en los parabrisas de vehículos, depositados en buzones, etc.

Existen distintos tipos de volantes, desde algunos que son solo un papel sencillo con solo una cara ocupada, hasta otros que son incluso plegables y hacen pleno uso del papel.

Etiquetas y envases: por supuesto la publicidad también dice presente en las etiquetas y envases de distintos productos, porque esto los vuelve mucho más llamativos y más fáciles de reconocer. Es además un medio muy efectivo para lograr vender un producto, dado que se puede recurrir al uso de imágenes que sean meramente ilustrativas sin representar el producto real, o bien haciendo una representación apenas aproximada a lo que se está vendiendo.

Esto claro puede convertirse en un arma de doble filo si se usa de forma descarada y sin cuidado, porque puede generar una percepción negativa de parte del comprador luego de probar o ver el producto contenido.

Poster publicitario o cartel publicitario: un cartel puede variar mucho en tamaño, pero aquí nos referimos a uno que no sea grande, digamos máximo del tamaño de una hoja A1 o quizá un poco más grande pero no mucho más. Puede estar destinado a ser la publicidad de distintos productos o servicios, aunque con frecuencia es usado en la industria de la música para promover presentaciones en vivo de un artista.

Este tipo de posters o afiches también se suelen utilizar para la publicidad de películas en los cines, así como en las carteleras de teatros o lugares donde se llevará a cabo una función o representación de algún tipo.

Valla publicitaria: las vallas publicitarias son con frecuencia vistas en grandes edificios, avenidas, carreteras, etc. Se trata, básicamente, de un cartel de gran tamaño que va colocado sobre un soporte metálico de importantes dimensiones, aunque también existen algunas que se encuentran a la altura del piso.

La valla publicitaria es simplemente un gran cartel y cumple el mismo propósito que los carteles más pequeños, con frecuencia anunciado eventos o productos de gran envergadura. Debido a su alto costo de producción y despliegue es un medio es un tipo de diseño publicitario que no suele ser utilizado por pequeñas empresas, sino que recurren a él por ejemplo productoras de películas y series, o grandes marcas de productos de diversa índole, desde fabricantes de automóviles hasta fabricantes de bebidas gaseosas.

Logos gigantes : es frecuente también ver que un establecimiento dispone de un logo gigante cerca de su entrada o sobre su ubicación, como si se tratara de un enorme mensaje que dice “¡Aquí estoy!”. Es utilizado para que quienes ya tienen interés en un cierto producto o servicio puedan encontrarlo más rápidamente, o si es lo suficientemente llamativo incluso puede despertar el interés en alguien. Suele ser visto con frecuencia en lugares públicos muy concurridos, como por ejemplo grandes centros comerciales, plazas de comida, distintos tipos de paseos, centros de negocios, galerías, etc.

El marketing dice presente hasta en los aviones, porque diversas compañías de transporte aéreo suelen integrar personajes o logos conocidos en la fachada de sus aeronaves, y ni mencionemos claro los vehículos de Fórmula 1 o cualquier competición conocida, que también llevan publicidad por doquier en forma de logos.

Publicidad digital: la publicidad digital sin lugar a dudas pisa muy fuerte, de hecho es uno de los dos grandes tipos de publicidad, siendo el otro la publicidad exterior (la cual corresponde a los varios tipos de publicidad ya citados previamente). Como publicidad digital podemos entender cualquier tipo de publicidad que se encuentre en un medio digital, y esto puede ser una TV, una computadora, un teléfono, una tablet, etc.

Dicho de otra forma, la publicidad digital es aquélla que nos topamos principalmente en Internet, en la televisión o al usar ciertas aplicaciones o programas de diseño con publicidad incluida, por mencionar algunos ejemplos. Si nos encontramos en una plataforma de video como YouTube bajo una cuenta que no sea premium entonces con frecuencia veremos publicidad en forma de videos de unos pocos segundos de duración.

En redes sociales como Facebook también es común ver publicidad, ya sea en forma de publicaciones que realizan distintas páginas que seguimos, en formato de publicidad paga que nos aparecerá incluso si no seguimos a la página en cuestión, y también al ver videos, de vez en cuando tendremos que ver un video publicitario para poder seguir viendo este tipo de contenido.

Distintas páginas web, principalmente blogs o webs que no tienen otra entrada de dinero, suele incorporar algún tipo de publicidad en sus páginas, ya sea en forma de banners, gifs animados o publicidad genera a través de medios como Google Ads. Los banners y otras publicidades fijas suelen ser de un tipo de contenido particular, por lo general mostrando la misma publicidad a no ser que sea modificada manualmente. La publicidad generada por plataformas como Google Ads varía en función de la temática de la web, búsquedas recientes del usuario y otras variables.

En los correos electrónicos la publicidad también dice presente, cada día se envían millones de correos electrónicos de publicidad de todo tipo. La publicidad de esta clase hecha y derecha solo es enviada a quienes así lo hayan solicitado, ya que si recibimos alguna publicidad relacionada con un producto o empresa que desconocemos se tratará de un spam probablemente.

Ejemplos de diseño publicitario

Los ya mencionadas tipos de diseño publicitario de los párrafos anteriores son en realidad también ejemplos de diseño publicitario. La publicidad en general se clasifica en exterior y digital, y esto por supuesto aplica al diseño publicitario, ya que dependiendo de donde encontremos la publicidad en cuestión podremos clasificarla de una forma u otra.

Como decíamos previamente, la publicidad exterior es aquélla que encontraremos en la calle principalmente o en lugares públicos en general, y los ejemplos de diseño publicitario exterior más comunes son los afiches, carteles, posters, vallas publicitarias, publicidad en vehículos, etc.

En la publicidad digital los ejemplos más comunes de diseño publicitario son videos en plataformas como YouTube, banners publicitarios en sitios web, publicidad diversa en aplicaciones, y ni mencionar claro la publicidad en la TV, que varía en duración, formato y más.

Resumen

Y ya para ir cerrando, podemos resumir un poco lo que hemos aprendido en esta oportunidad sobre diseño publicitario. Como hemos dicho, el diseño publicitario es un diseño que está orientado al sector de la publicidad, es decir, es utilizado como una herramienta de marketing para promocionar un producto un servicio.

El diseño publicitario busca generar en la persona un impacto visual tal que anime a la misma a comprar un determinado producto o por lo menos generar un interés en el mismo. Se trata de un tipo de diseño que ha crecido enormemente en las dos últimas décadas gracias al avance de Internet y la presencia de dispositivo de moderna tecnología en la mayoría de los hogares.

Podemos clasificarlo de diversas formas, siendo sus dos principales tipo el exterior y el digital. El diseño publicitario exterior es aquél que encontramos en lugares públicos, mientras que el digital es el que vemos por medio de dispositivos como TVs, celulares, computadoras, etc. Dependiendo del tipo de diseño en cuestión podemos encontrarnos con cartelería, logos y afiches de diversas clases en la publicidad exterior, mientras que a nivel digital se suele hacer más hincapié en videos y otros contenidos que pueden tener un alto nivel de impacto visual en el espectador.