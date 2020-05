En los tiempos que estamos viviendo, las plataformas de educación a distancia han ganado mucha popularidad y notoriedad, ya que debido a la pandemia del coronavirus mucha gente debe permanecer en cuarentena y esto ha hecho que las instituciones educativas comiencen a adoptar medios online para que sus alumnos puedan asistir a clases y cursos por allí.

Uno de estas plataformas es Moodle y en este artículo te contaremos todo lo que necesites saber al respecto.

¿Qué es la plataforma Moodle?

Como ya hemos dicho, Moodle es una plataforma LMS, es decir, un medio utilizado para la educación a distancia a través de Internet. LMS son las siglas de learning management system, que traducido al español sería un sistema de gestión de aprendizaje, también conocido por las siglas SGA.

Las plataformas LMS se utilizan para crear aulas virtuales, es decir, entornos virtuales donde se pueden dictar clases online o asistir a cursos online. Esto lo convierte en una de las tecnologías educativas más utilizadas a nivel mundial, y como decía su popularidad en los últimos meses no ha hecho más que incrementar debido a las situaciones que surgieron a partir de la pandemia de coronavirus.

Este LMS destaca mucho por ser una de las mejores plataformas de e-learning existentes y además por ser un software gratuito y libre. Está escrito en el lenguaje de programación PHP y usa bases de datos MySQL, dos tecnologías muy usadas en páginas web, lo cual hace que conseguir un hosting adecuado para Moodle sea una tarea relativamente sencilla, puesto que la mayoría de empresas proveedoras lo soportan.

¿Para qué sirve Moodle?

Como ya decíamos, Moodle es una plataforma LMS, es decir, una plataforma de educación a distancia, la cual es utilizada principalmente con el fin de dictar clases online en un aula virtual o bien dejar a disposición de los alumnos diversos tipos de cursos para que puedan ver cuando les queda más cómodo.

Y es que justamente el software como Moodle, dadas sus características comunes con otras plataformas de educación online, es lo que ha permitido eliminar dos de las grandes barreras actuales de la educación tradicional que son la ubicación geográfica y la falta de tiempo de las personas para asistir a un aula.

Moodle es utilizado incluso para carreras terciarias mediante los sistemas de universidad a distancia, es decir que se puede cursar una carrera terciaria casi totalmente de manera online, con expceción generalmente por los exámenes que en la mayoría de los casos se requiere que sean presenciales para evitar que los estudiantes puedan hacer trampas o recibir ayuda.

¿Quién utiliza la plataforma Moodle?

La plataforma Moodle es utilizada tanto por estudiantes como también por docentes o profesores, teniendo cada uno de estos un rol bien definido en la plataforma. También están presentes quienes se encargan de administrar la plataforma, que a veces son los profesores pero no siempre ocurre eso.

Los estudiantes se conectan a una plataforma Moodle para poder asistir a clases online en vivo, allí también pueden acceder a foros para realizar diversas consultas a los profesores o incluso para interactuar con otros alumnos. Dependiendo del tipo de curso o clases online que se dicten también es posible acceder a clases en video que quedan disponibles de forma permanente como parte de un curso.

Los profesores también tienen sus roles dentro de la plataforma Moodle, y este puede ser mayor o menor dependiendo de su habilidad para trabajar con Moodle, ya que si poseen los conocimientos suficientes pueden crear sus propios cursos, aparte claro de dictar clases online, grabar videos para los cursos y responder consultas de los estudiantes en los foros.

En algunos casos además de alumnos y profesores también están los administradores de Moodle, es decir, el personal que se encarga del mantenimiento de la plataforma, de crear cursos si los profesores no saben hacerlo, de ayudarles con las dudas técnicas de la plataforma y por supuesto de resolver los problemas que la plataforma pueda experimentar. Generalmente este rol es llevado adelante por el webmaster del sitio o incluso lo puede realizar un programador suficiente experimentado en Moodle.

¿Quién debería aprender Moodle?

Teniendo en cuenta la situación que se está viviendo, es muy buena idea que todos los alumnos y profesores a nivel mundial comiencen a aprender más sobre Moodle, ya que puede que tarde o temprano necesiten utilizarlo. Por supuesto Moodle no es la única plataforma de e-learning disponible ahí fuera, así que si un colegio o institución educativa ya tiene otra plataforma definida entonces aprender a usar Moodle no debería ser necesario en ese particular.

Dejando ese caso de lado entonces, es decir, si un colegio a esta altura de la pandemia no adoptó una plataforma aún, Moodle es una opción extremadamente sólida, y tanto alumnos como profesores deberían comenzar a utilizarlo y hacer pruebas con él.

Por supuesto Moodle no necesariamente tiene que ser utilizado por profesores y alumnos de una institución educativa, ya que cualquier particular también puede aprender a usarlo si así lo quiere. Si por ejemplo tenemos muchos conocimientos sobre un tema determinado y queremos comenzar a dictar clases online entonces podemos hacerlo mediante Moodle, aunque como siempre es importante también saber cómo transmitir estos conocimientos a los alumnos que vayamos a tener.

Requerimientos de Moodle

Moodle, como cualquier otro software existente, tiene unos ciertos requerimientos para poder funcionar correctamente. Para poder montar nuestra Moodle de forma adecuada es imprescindible un buen servicio de hosting. En este caso nosotros recomendamos los planes de Hosting Moodle de Infranetworking.

Si no vamos a instalar Moodle en un servicio de hosting de un proveedor, sino que optaremos por instalarlo en un servidor casero o de oficina, entonces vamos a necesitar un server que cumpla con las siguientes características:

Espacio en disco : 200MB para la instalación básica de Moodle, además de suficiente espacio para el contenido que se vaya a agregar. 5GB de espacio mínimo se podría considerar como una cifra más realista.

: 200MB para la instalación básica de Moodle, además de suficiente espacio para el contenido que se vaya a agregar. 5GB de espacio mínimo se podría considerar como una cifra más realista. Procesador : mínimimo debe correr a 1GHz y debe ser dual-core. A partir de allí, cuanto más potente mejor aún.

: mínimimo debe correr a 1GHz y debe ser dual-core. A partir de allí, cuanto más potente mejor aún. Memoria RAM : 512MB como mínimo, aunque se recomienda al menos 1GB para tener más estabilidad. Además cuantos más alumnos vayan a conectarse más RAM se requiere. Moodle consume mucha memoria RAM, así que de 50MB a 100MB por alumno es una buena cantidad.

: 512MB como mínimo, aunque se recomienda al menos 1GB para tener más estabilidad. Además cuantos más alumnos vayan a conectarse más RAM se requiere. Moodle consume mucha memoria RAM, así que de 50MB a 100MB por alumno es una buena cantidad. Sistema operativo : podemos usarlo tanto en Windows como en Linux. En cualquiera de los dos casos se recomiendan distros modernas como por ejemplo CentOS 7 u 8, Ubuntu 16.04 o 20.04, Windows Server 2016 o 2019, etc.

: podemos usarlo tanto en Windows como en Linux. En cualquiera de los dos casos se recomiendan distros modernas como por ejemplo CentOS 7 u 8, Ubuntu 16.04 o 20.04, Windows Server 2016 o 2019, etc. Base de datos : Moodle es compatible con varios motores de bases de datos distintas, las versiones míniminas recomendadas son las siguientes: MySQL 5.6, MariaDB 5.5, PostgreSQL 11.x, MS SQL Server 2012, Oracle 11.2.

: Moodle es compatible con varios motores de bases de datos distintas, las versiones míniminas recomendadas son las siguientes: MySQL 5.6, MariaDB 5.5, PostgreSQL 11.x, MS SQL Server 2012, Oracle 11.2. PHP: Moodle está hecho principalmente en PHP, y requiere de una versión moderna para correr adecuadamente, es decir que se recomienda la 7.1 como mínimo. Referente a PHP además es necesario tener la extensión intl instalada en el servidor.

Para poder conectarnos a una plataforma Moodle además vamos a necesitar un navegador de Internet moderno y preferiblemente actualizado, como puede ser por ejemplo Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer (versión 11), Apple Safari, Opera, entre otros.

Esos serían los requerimientos mínimos para poder instalar y usar una plataforma Moodle, es decir debemos asegurarnos de que el web hosting que elijamos cumpla con estas características. Por ejemplo los planes recomendados del proveedor Infranetworking son 100% compatibles así que en ese sentido no tendremos problemas.

Otra cosa imprescindible para echar a correr nuestro Moodle es un dominio web. Los dominios son básicamente las direcciones de los sitios web en Internet, por ejemplo tecnomagazine.net es el dominio de esta web, TecnoMagazine. De esta misma forma vamos a requerir de un dominio para poder tener nuestro Moodle online. Existen gran cantidad de registrantes de dominios donde podemos comprar el nuestro.

Instalación de Moodle

Por supuesto una de las cosas necesarias para poder contar con nuestra propia plataforma Moodle es instalarla. En algunos casos hay planes de hosting que ya vienen con Moodle preinstalado, es decir, ya listos para que comencemos a trabajar. En otros casos debemos instalarlo por nuestra cuenta una vez verificamos que el proveedor cumple con los requisitos.

En esta oportunidad te vamos a mostrar como se puede hacer una instalación de Moodle mediante un sistema conocido como Softaculous. Se trata de un instalador de aplicaciones que nos permite instalar diverso software en servidores con unos pocos clicks y llenando unos pocos datos. Veamos entonces cómo instalar Moodle en Softaculous en un hosting con cPanel.

Cabe destacar que las versiones actuales de Moodle requieren que el dominio esté apuntado al servidor para poder realizar una instalación mediante Softaculous, de lo contrario fallará. Esto por supuesto debes verificarlo primero con tu proveedor de hosting.

Lo primero por supuesto es acceder al Softaculous que estará dentro de nuestro cPanel, el botón de la herramienta es el que podemos ver en la captura de abajo, así que debemos hacer click sobre dicho botón.

En la pantalla que se abre veremos el menú principal de Softaculous. Usando el cuadro de búsqueda de la izquierda vamos a escribir “moodle” y hacer click en el resultado de Moodle, esto nos llevará a lo que vemos en la imagen de abajo.

Para comenzar el proceso de instalación vamos a darle click al botón de Install Now que se ve allí, lo cual nos lleva a la pantalla de instalación de Moodle dentro de Softaculous.

Ahora tendremos que completa varios campos, así que vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos:

Versión de Moodle : la versión de Moodle que instalaremos, en este caso y siempre se recomienda usar la versión reciente. Cuando escribimos este artículo (abril de 2020) dicha versión es la 3.8.2. Siempre es importante usar las versiones más recientes y actualizadas de cualquier software, ya que en general se trata de las versiones que poseen mejor seguridad, tienen mayor cantidad de bugs solucionados y suelen brindar el mejor rendimiento.

: la versión de Moodle que instalaremos, en este caso y siempre se recomienda usar la versión reciente. Cuando escribimos este artículo (abril de 2020) dicha versión es la 3.8.2. Siempre es importante usar las versiones más recientes y actualizadas de cualquier software, ya que en general se trata de las versiones que poseen mejor seguridad, tienen mayor cantidad de bugs solucionados y suelen brindar el mejor rendimiento. URL de instalación : aquí debemos colocar la URL donde instalaremos Moodle. El directorio recomendamos dejarlo vacío (en blanco), y el protocolo preferiblemente que sea HTTPS. Para usar HTTPS necesitamos un certificado SSL, consulta con tu proveedor al respecto por las dudas si tienes uno o no.

: aquí debemos colocar la URL donde instalaremos Moodle. El directorio recomendamos dejarlo vacío (en blanco), y el protocolo preferiblemente que sea HTTPS. Para usar HTTPS necesitamos un certificado SSL, consulta con tu proveedor al respecto por las dudas si tienes uno o no. Directorio de datos : aquí se guardan varios datos de Moodle, no necesitamos cambiarlo, es decir que lo dejamos tal como viene “moodledata”.

: aquí se guardan varios datos de Moodle, no necesitamos cambiarlo, es decir que lo dejamos tal como viene “moodledata”. Tareas programadas o crones : lo dejamos tal como viene por defecto.

: lo dejamos tal como viene por defecto. Nombre del sitio : será el nombre de nuestra web.

: será el nombre de nuestra web. Descripción del sitio : es simplemente una descripción breve de la web.

: es simplemente una descripción breve de la web. Usuario administrador : aquí indicamos el usuario que será el administrador principal de Moodle. Esto es un dato muy importante que vamos a necesitar para acceder a Moodle, así que es importante guardarlo en un lugar seguro.

: aquí indicamos el usuario que será el administrador principal de Moodle. Esto es un dato muy importante que vamos a necesitar para acceder a Moodle, así que es importante guardarlo en un lugar seguro. Contraseña Administrador : es la contraseña del usuario administrador, también es muy importante porque se requiere para el acceso al área de administración de Moodle, así que no olvides guardarlo.

: es la contraseña del usuario administrador, también es muy importante porque se requiere para el acceso al área de administración de Moodle, así que no olvides guardarlo. Datos del administrador : son los datos del adminsitrador como nombre, apellido y la dirección de email. Es importante que la dirección de email elegida funcione correctamente.

: son los datos del adminsitrador como nombre, apellido y la dirección de email. Es importante que la dirección de email elegida funcione correctamente. Lenguaje: podemos elegir español que es el que viene por defecto, a no ser que queramos que Moodle use otro lenguaje, por ejemplo si se trata de un sitio bilingüe o en otro idioma simplemente.

Y eso es todo, ahora solo hacemos click en Instalar abajo de todo y esperamos a que Softaculous complete el proceso de instalación, que no debería tomar más de 1 minuto. Si te lanza algún error tendrás que consultar a tu proveedor de hosting al respecto.

Cómo crear tu primer curso en Moodle

Muy bien, con Moodle ya instalado es hora de ponerse manos a la obra, así que vamos a ver cómo podemos crear nuestro primer sitio en Moodle.

Lo primero que debemos hacer es ingresar al Administrador de Moodle, que generalmente se usa una URL como midominio.com/admin o similar, puede variar dependiendo de nuestra instalación de Moodle.

Una vez ingresamos al administrador de Moodle vamos a dirigirnos a la parte de Inicio del Sitio y allí dentro hacemos click en Agregar otro curso.

Bueno en la siguiente pantalla vamos a comenzar a llenar los datos para crear el curso. En realidad datos obligatorios hay solamente dos: nombre completo del curso y nombre corto del curso, el resto es opcional, pero es importante conocerlos para poder dar de alta nuestro primer curso correctamente, así que vamos a ver en qué consiste cada uno. Iremos listando las pestañas que conforman la información del curso y los campos de cada pestaña.

Cabe mencionar que si hacemos click en el icono del signo de pregunta (?) de cada elemento podremos ver una descripción detallada del mismo, igual aquí también les daremos una descripción básica de cada uno.

Pestaña General

Nombre completo del curso : es el nombre completo del curso. No hay mucho más que añadir en realidad, solo que se muestra en la parte de arriba del curso, así como también el nombre con el cual el curso aparecerá en la lista de cursos.

: es el nombre completo del curso. No hay mucho más que añadir en realidad, solo que se muestra en la parte de arriba del curso, así como también el nombre con el cual el curso aparecerá en la lista de cursos. Nombre corto del curso : es un nombre corto para el curso que se usa más que nada con propósito administrativos o donde el nombre completo del curso no se vería bien si es muy largo (por ejemplo el asunto de un email), generalmente es una corta combinación de letras y números.

: es un nombre corto para el curso que se usa más que nada con propósito administrativos o donde el nombre completo del curso no se vería bien si es muy largo (por ejemplo el asunto de un email), generalmente es una corta combinación de letras y números. Visibilidad del curso : si queremos ocultar un curso de forma que los alumnos no puedan verlo entonces podemos usar esta opción para marcarlo como Oculto, de lo contrario lo dejamos como Visible.

: si queremos ocultar un curso de forma que los alumnos no puedan verlo entonces podemos usar esta opción para marcarlo como Oculto, de lo contrario lo dejamos como Visible. Fecha de inicio del curso : bastante sencillo, solo debemos indicar la fecha y hora en que el curso da inicio.

: bastante sencillo, solo debemos indicar la fecha y hora en que el curso da inicio. Fecha de finalización del curso : similar a la fecha de inicio solo que esta vez refiere a la finalización.

: similar a la fecha de inicio solo que esta vez refiere a la finalización. Número ID del curso: solo se usa para referirse al curso en alguna fuente externa, o si se requiere un número oficial para el curso, generalmente se deja en blanco.

Pestaña Descripción

Resumen del curso : es una descripción del curso. Se puede usar texto enriquecido y contenido multimedia para crear una mejor descripción.

: es una descripción del curso. Se puede usar texto enriquecido y contenido multimedia para crear una mejor descripción. Archivos del resumen del curso: si el resumen del curso lleva algún archivo entonces debemos adjuntarlo en esta área. Por lo general se trata de imágenes.

Pestaña Formato de Curso

Formato : aquí seleccionamos el formato del curso. Hay 4 tipos: de temas, de actividad única, social y semanal. El botón de ayuda brinda una descripción más detallada de cada uno.

: aquí seleccionamos el formato del curso. Hay 4 tipos: de temas, de actividad única, social y semanal. El botón de ayuda brinda una descripción más detallada de cada uno. Número de secciones : será la cantidad de secciones que posee nuestro curso.

: será la cantidad de secciones que posee nuestro curso. Secciones ocultas : nos permite elegir de qué forma se muestran las secciones ocultas, es decir si serán totalmente invisibles o si solo estarán colapsadas.

: nos permite elegir de qué forma se muestran las secciones ocultas, es decir si serán totalmente invisibles o si solo estarán colapsadas. Paginación del curso: con esta opción podemos elegir si el curso se mostrará en una página sola o bien se podrá mostrar a través de varias páginas.

Pestaña Apariencia

Forzar idioma : con esta opción podemos establecer el idioma para el curso entre los disponibles en nuestra instalación de Moodle.

: con esta opción podemos establecer el idioma para el curso entre los disponibles en nuestra instalación de Moodle. Número de anuncios : Moodle crea automáticamente para cada curso un foro de anuncios, y con esta opción podemos configurar el número de anuncios que se pueden ver en la sección de anuncios más recientes.

: Moodle crea automáticamente para cada curso un foro de anuncios, y con esta opción podemos configurar el número de anuncios que se pueden ver en la sección de anuncios más recientes. Mostrar libro de calificaciones a los estudiantes : para los cursos que incluyen actividades con calificaciones, esta opción permite que el estudiante pueda ver sus calificaciones a lo largo del mismo.

: para los cursos que incluyen actividades con calificaciones, esta opción permite que el estudiante pueda ver sus calificaciones a lo largo del mismo. Mostrar informes de actividad: muestra un histórico de actividades de cada alumno durante el presente curso. Para cursos con muchos alumnos se recomienda desactivarlo ya que consume muchos recursos del servidor.

Pestaña Archivos y Subida

Tamaño máximo para archivos cargados por usuarios: simplemente se usa para indicar el tamaño máximo de los archivos que se pueden subir, el valor por defecto es 64MB. Es importante que los límites de subida de PHP también sean acordes a este límite.

Pestaña Rastreo de Finalización

Habilitar rastreo del grado de finalización: sirve para activar (o desactivar) el seguimiento de finalización para el curso actual.

Pestaña Grupos

Modo de grupo : si el curso usará grupos se puede determinar si un estudiante podrá ver solamente su propio grupo o si también podrá ver el resto de los grupos.

: si el curso usará grupos se puede determinar si un estudiante podrá ver solamente su propio grupo o si también podrá ver el resto de los grupos. Forzar el modo de grupo : esta opción forzará el uso de grupos para todas las actividades del curso.

: esta opción forzará el uso de grupos para todas las actividades del curso. Agrupamiento por defecto: permite establecer un agrupamiento por defecto para el curso.

Pestaña Renombrar Rol

En esta pestaña podemos configurar los nombres de los distintos roles del curso. Este es simplemente un cambio de nombre de rol, no implica cambios en las funcionalidades de los roles en sí.

Y eso es todo, para finalizar solamente debemos darle al botón guardar de la parte de abajo y de esta forma ya habremos creado nuestro primer curso en Moodle.

Conclusión

En esta oportunidad le hemos echado un buen vistazo a Moodle, la plataforma LMS libre más utilizada a nivel mundial, y que en el marco de la actual pandemia por coronavirus ha sido uno de los grandes protagonistas.

Como se pudo ver Moodle es un software libre y gratuito usado en la creación de aulas virtuales y en el dictado de cursos online, en el cual estudiantes y profesores tienen distintas formas de interactuar, por ejemplo en clase, en el foro y en sistemas de chat.

Hemos dejado en claro además la importancia que tiene Moodle actualmente, ya que se trata de un software extremadamene usado actualmente y es muy bueno que tanto profesores como alumnos de distintas instituciones educativas sepan cómo utilizar esta plataforma, por supuesto en caso de que su institución no cuente ya con una plataforma de este tipo.

Finalmente hemos visto también lo necesario para montar nuestro propio Moodle, desde los requerimientos básicos del software a nivel de servidor (que debemos destacar tiene requerimientos bastante sencillos que los cumple casi cualquier proveedor de hosting), así como también la instalación mediante la herramienta Softaculous.

Incluso vimos como crear nuestro primer curso en Moodle, un proceso que es un poco largo ya que consta de muchos pasos pero al fin y al cabo es sencillo pues se trata principalmente de llenar un montón de campos o espacios.