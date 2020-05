La ciberseguridad es uno de los aspectos más importantes de la era moderna. Vivimos en un mundo en que las computadoras, dispositivos móviles y todo tipo de sistemas se han convertido en una parte muy grande de la sociedad moderna, al punto de que en algunos casos existen hogares que se parecen a la casa de Iron Man gracias al avance de la tecnología y al llamado Internet de las Cosas.

Con ese panorama, donde los sistemas informáticos lo controlan prácticamente todo, desde bancos hasta centrales nucleares, está claro que la seguridad es un punto en el que se debe hacer el máximo hincapié, dado que ahí fuera siempre hay algún tercero malintencionado que intentará algo para llevar a cabo diversas actividades criminales como robos (que pueden ir desde robos de información a robos de cuentas bancarias), extorsiones, terrorismo electrónico, etc.

Es aquí donde la ciberseguridad entra en juego. La ciberseguridad básicamente es el área de la informática que está enfocada en la seguridad de los sistemas y de los datos que dichos sistemas contienen. Y como “sistema” se puede definir a prácticamente cualquier tipo de dispositivo moderno, como por ejemplo una computadora en una oficina de una empresa, un teléfono móvil, los servidores de un gobierno, etc.

Si la seguridad de un sistema falla, el resultado puede ser caótico dependiendo de lo que esté almacenando el dispositivo en cuestión. En los casos más leves se producen robos de información como nombres o números de teléfonos, mientras que en otros más graves se pueden producir robos de datos de acceso a cuentas bancarias, números de tarjetas de crédito, documentación sensible, entre otros.

Si la ciberseguridad es algo de nuestro interés, o si formamos parte de una empresa donde se busca mejorar la seguridad a nivel informático, entonces tomar un curso de ciberseguridad sin lugar a dudas será una muy buena opción.

¿Qué es un curso de ciberseguridad?

Un curso de ciberseguridad, como su nombre indica, es un curso para aprender sobre ciberseguridad y convertirnos en expertos en dicha área. Se trata de cursos que son difíciles aunque su duración no es tan larga, siendo de aproximadamente un año, algo relativamente corto en comparación con otras carreras, y en el mundo de hoy la salida laboral es excelente.

Los cursos de ciberseguridad consisten en dotar al interesado con los conocimientos necesarios para hacer frente a los problemas de seguridad de la era moderna. Implica clases teóricas y también prácticas, y siempre debe mantener un enfoque actualizado, pues la tecnología nunca se detiene y por lo tanto las amenazas tampoco.

Con uno de estos cursos estaremos capacitándonos de la siguiente forma:

Podremos detectar amenazas de ciberseguridad, protegernos de ellas e incluso responder a las mismas.

Estaremos capacitados para llevar adelante todas las tareas necesarias referentes a la seguridad en sistemas tanto en las áreas de la educación como también en ámbitos profesionales y empresariales.

Conoceremos las mejoras herramientas y tecnologías para llevar a cabo las tareas que se relacionan con la protección de datos en los sistemas a nuestro cargo.

Lograremos una visión de lo que la ciberseguridad implica y de su importancia para la sociedad actual. También podremos seguir de cerca y comprender su evolución y avance con el correr de los años.

Requerimientos para tomar cursos de seguridad informática

Dada su importancia e impacto, no cualquier persona está lo suficientemente capacitada para poder tomar un curso de ciberseguridad, y no es que se quiera subestimar a nadie. Como decíamos la ciberseguridad es un aspecto extremadamente importante de la seguridad de la información en la sociedad moderna, por ende solo las personas con ciertos conocimientos pueden tomar un curso de este tipo.

¿Qué se necesita para tomar un curso de estos? ¿O cuáles son los requerimientos previos de un curso de ciberseguridad? Te lo contamos a continuación. Cabe mencionar que no todos los cursos exigen lo mismo, esto es solo una guía general de lo que nos podemos llegar a encontrar. Puede que algún curso solo requiera de uno o dos items de la lista y puede que otros requieran de todos ellos.

Experiencia previa : quizá el requisito más imprescindible antes de tomar un curso de ciberseguridad es contar con experiencia previa, y esto implica haber trabajado en algún proyecto o emprendimiento relacionado al tema. En algunos casos se requiere de una experiencia mínima de dos años en el ámbito de la seguridad informática.

: quizá el requisito más imprescindible antes de tomar un curso de ciberseguridad es contar con experiencia previa, y esto implica haber trabajado en algún proyecto o emprendimiento relacionado al tema. En algunos casos se requiere de una experiencia mínima de dos años en el ámbito de la seguridad informática. Programación : en algunos casos será necesario que tengas conocimientos avanzados en algún lenguaje de programación de alto nivel, como por ejemplo PHP, Perl, Ruby, Python, entre otros.

: en algunos casos será necesario que tengas conocimientos avanzados en algún lenguaje de programación de alto nivel, como por ejemplo PHP, Perl, Ruby, Python, entre otros. Informática : se requiere tener conocimientos generales en informática, tanto en términos de hardware como también de software, así como poseer conocimientos de asm, también conocido como lenguaje ensamblador.

: se requiere tener conocimientos generales en informática, tanto en términos de hardware como también de software, así como poseer conocimientos de asm, también conocido como lenguaje ensamblador. Criptografía : debemos saber cómo funcionar la criptografía, es decir conocer sus fundamentos, aplicados tanto a redes como también a sistemas individuales.

: debemos saber cómo funcionar la criptografía, es decir conocer sus fundamentos, aplicados tanto a redes como también a sistemas individuales. Bases de datos : también puede ser un requerimiento conocer sobre bases de datos o haber trabajado al menos dos años con ellas, sin mencionar por supuesto los lenguajes que manejan.

: también puede ser un requerimiento conocer sobre bases de datos o haber trabajado al menos dos años con ellas, sin mencionar por supuesto los lenguajes que manejan. Redes : se necesita de amplios conocimientos en temas de redes computadoras y protocolos como IP, TCP, UDP, etc.

: se necesita de amplios conocimientos en temas de redes computadoras y protocolos como IP, TCP, UDP, etc. Web : es necesario saber cómo funciona un sitio web, al menos de forma básica. Suma puntos posee conocimientos en materia de servidores y hosting.

: es necesario saber cómo funciona un sitio web, al menos de forma básica. Suma puntos posee conocimientos en materia de servidores y hosting. Sistemas operativos: poseer conocimientos generales sobre cómo están hechos y funcionan los sistemas operativos, principalmente Linux y sus distribuciones así como también Windows.

¿Qué cosas puedo aprender y cuál es la salida laboral?

Como ya decíamos, los cursos de ciberseguridad nos capacitarán para llevar a cabo toda clase de tareas en el ámbito de la seguridad en el mundo digital, pero obviamente no en todos los lugares donde podamos trabajar tendremos que hacer lo mismo. Las necesidades a nivel de ciberseguridad varían de una empresa a otra o de un ente u organismo a otro. En líneas generales, las tareas consisten en:

Planificación y puesta a punto de medidas de seguridad a nivel de sistemas.

Realización de auditorías de seguridad, tanto interna como externamente.

Gestión de personal a cargo de tareas de ciberseguridad menores.

Capacidad para detectar y detener distintos tipos de ataques cibernéticos.

Mejora de las medidas y mecanismos de seguridad que ya estuvieran implementados.

Verificar que se estén cumpliendo todas las normas y reglamentaciones referentes a la ciberseguridad.

Con respecto a la salida laboral hay varias, y lo cierto es que vacantes para posiciones relacionadas sobran, así que si tomamos un curso de ciberseguridad seguramente no resulte sencillo encontrar trabajo.

Los entes que más tienden a contratar personal para las áreas de ciberseguridad son los bancos, que al manejar tanto dinero es normal que busquen tener la mayor protección posible ante intentos de hackeos y demás.

Por otro lado, diversas empresas como por ejemplo compañías aseguradoras también requieren de expertos en el área, sin mencionar también cualquier tipo de empresa que brinde servicio financieros como puede ser el caso de prestamistas, casas de cambio, etc.

A su vez, los expertos en ciberseguridad también son requeridos por distintos tipos de organizaciones, tanto gubernamentales como privadas, para analizar posibles amenazas y prevenir las mismas, protegiendo así los intereses de la organización en cuestión.

Otra salida notable para quienes realicen un curso de ciberseguridad es el hacking ético. Estos profesionales se dedican a encontrar puntos de vulnerabilidad en los sistemas informáticos de sus clientes, ya sea empresas, instituciones, particulares, etc. Una vez detectada una vulnerabilidad se intenta hacer uso de la misma para ingresar al sistema, aunque claro sin causar estragos, de ahí que sea llamado hacking ético. Finalmente se envía un reporte al cliente o a la empresa de lo que sea detectado para que las vulnerabilidades sean corregidas.

Top 10 Cursos de Ciberseguridad y Certificaciones digitales

Existen en el mundo gran cantidad de cursos de ciberseguridad, y está claro que no todos nos preparan de la misma forma ni la certificación de todos ellos es igual de buena, es decir, hay algunos cursos que son mejores que otros. Si te interesa tomar un curso de ciberseguridad y quieres que sea de los buenos, entonces sigue leyendo porque te vamos a recomendar algunos de los mejores cursos de ciberseguridad que podrás encontrar.

Curso de Ciberseguridad para empresas de la Universidad Deaking

Este es un curso orientado para trabajar en materia de ciberseguridad en pequeñas y medianas empresas. Dicho curso forma parte del título de grado en ciberseguridad que dicta la Universidad Deaking de Reino Unido. Es un curso corto en comparación a otros, ya que dura solamente dos semanas y requiere de unas 30 horas para completarlo. Se puede realizar en modalidad online a través de FutureLearn.

Cibersecurity Essentials de la Universidad Nacional de Colombia

Este otro curso de ciberseguridad de corta duración nos introduce a varios de los aspectos más críticos e importantes de la seguridad, dándonos también una visión actualizada del mundo de la ciberseguridad y los conocimientos suficientes para poder seguir aprendiendo sobre la materia en otros cursos. Nos dotará de varias técnicas básicas y los procedimientos más utilizados en el área. Es sin lugar a dudas un buen curso para dar inicio a una carrera completa de ciberseguridad.

Curso Superior de Ciberseguridad de la Universidad Rey Juan Carlos

El curso superior de Ciberseguridad de la Universidad Rey Juan Carlos es sumamente completo que nos brindará dos titulaciones, por un lado un diploma de Deusto Formación y por otro lado la titulación emitida por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Este es un curso que está orientado a aquéllas personas que tengan responsabilidades operativas dentro de empresas y organizaciones sin importar su cargo.

Naturalmente también se orienta a informáticos en general y quienes buscan profundizar en todo lo que es la protección de datos.

Curso de ciberseguridad de RedHat Linux

No todos los cursos de ciberseguridad tienen que ser generales, algunos pueden ser para temas específicos o para sistemas específicos, como es el caso de este curso de RedHat, cuyo nombre oficial es Red Hat Certified Specialist in Security: Linux. Se trata de una de las mejores certificaciones en materia de seguridad a nivel de entornos Linux, y servirá para RedHat como para Linux en general.

Este curso nos permite aprender sobre muchas cosas diferentes, incluyendo por ejemplo cómo detectar intrusos en sistemas Linux, como encriptar discos, cómo restringir el acceso a sistemas Linux, cómo realizar una auditoría de seguridad, entre otros.

Este tipo de curso está orientado principalmente para administradores de sistemas, para quienes manejen servidores o sistemas Linux o para quienes sean responsables de la seguridad de infraestructuras de servidores de grandes empresas. También es una certificación muy adecuada si estamos interesados en otras certificaciones de RedHat o en Linux en general como ya decíamos.

Curso de Analista en Ciberseguridad de CompTIA

Este es uno de los cursos de analista en ciberseguridad más completos que existen. Los cursos de CompTIA consisten en un solo examen muy exigente y para el cual se requiere de mucho estudio y conocimiento si deseamos aprobamos.

Los programas de estudio de CompTIA funcionan de forma muy sencilla: primero que nada debemos elegir la certificación que nos interesa, que obviamente en este caso sería la de Analista en Ciberseguridad. El segundo paso es comenzar a ver cómo sería el examen y familiarizarnos con él y el tipo de preguntas que podemos llegar a tener, se pueden ver preguntas de ejemplo y exámenes previos.

Posteriormente es cuando comenzamos a estudiar, y CompTIA brinda muchas formas de hacerlo, algunas de ellas de manera online y otra de forma presencial, incluso podemos obtener un instructor para que nos ayude en la preparación del examen en lugar de tener que hacerlo al 100% de forma autodidacta.

Sin lugar a dudas se trata de una opción muy buena y muy sólida que nos puede dejar una estupenda titulación de Analista en Ciberseguridad debajo del brazo.

Cursos de ciberseguridad de SANS

SANS es una institución educativa enfocaba en un ámbito en particular del mundo del IT: la ciberseguridad. Esta conformado por miles de profesionales de todo el mundo y dictan toda clase de cursos relacionados a la seguridad en sistemas informáticos. Se puede decir que se trata del instituto de enseñanza en ciberseguridad más grande del mundo, aunque también se dedican a la investigación de temas relacionados, es decir, no se trata solo de una institución que dicta cursos.

Los cursos de ciberseguridad de SANS pueden ser clasificados según el área en el que se desarrollan, y entre estas encontramos: ciberseguridad en general, respuesta a incidentes, forense, auditorias, leyes, sistema de control industriales, hosting y cursos especiales. En total esta institución ofrece más de 80 cursos distintos para el mundo de la ciberseguridad.

Muchos de estos cursos son especializados, algunos requieren requisitos previos, muchos son presenciales y otros se pueden realizar de manera online, contando todos con su respectiva certificación por supuesto.

Como cabe esperarse de esta institución, con frecuencia van liberando nuevos cursos, ya que en el mundo actual es extremadamente importante estar actualizado para hacer frente a los desafíos diarios que la ciberseguridad tiene que enfrentar.

Curso de hacking ético del EC-Council

Un hacker ético es todo lo contrario al hacker común y corriente: mientras que un hacker tradicional puede solo querer robar información o dinero, o simplemente causar daño, un hacker ético tiene una postura más benévola ya que trabaja bajo el amparo de la ley y no realiza acciones maliciosas sobre los sistemas que logra hackear.

Mediante este curso de Certified Ethical Hacker del EC-Council vamos a aprender un montón sobre el mundo de la ciberseguridad, ya que vamos a aprender de qué forma buscar vulnerabilidades en un sistema y como utilizar estas vulnerabilidades para ganar acceso al sistema, siempre dentro del marco de la ley como ya lo hemos dicho, ya que el hacker ético justamente no actúa de forma maliciosa, sino que lo suyo es buscar vulnerabilidades, ganar acceso al sistema y posteriormente reportarlo a su cliente para que este tome las medidas necesarias para eliminar la falla de seguridad.

Cabe mencionar que el examen final del curso es bastante largo, teniendo una duración de aproximadamente 4 horas y constando de más de 120 items relacionados al tema del curso.

Curso de seguridad cibernética de Coursera

Coursera brinda un estupendo curso de seguridad cibernética de la mano de la Universidad de Maryland. Se trata de un curso muy completo que se enfoca en mucho más que solo la parte del sistema como sucede en otros cursos, ya que aquí también se explora el hardware, la relación hardware-software e incluso las interfaces que permiten al usuario interactuar con un sistema.

El curso incluye gran cantidad de materiales de estudio, ejemplo prácticos, pruebas y un examen final, tal como cabe esperarse de que cualquier curso de seguridad informática de nivel profesional.

El curso puede ser más o menos largo dependiendo de las horas que le dediquemos. Si por ejemplo le dedicamos 2 horas semanales a las clases online (sin contar el estudio y repaso por fuera) podemos completarlo en aproximadamente 8 meses, es decir que si aumentamos las horas por semanas terminaremos antes.

Curso de Introducción al Hacking y Ciberseguridad de Udemy

Este curso como bien indica su nombre no es un curso avanzado ni muy complejo como pueden llegar a ser otros de los cursos de la lista. Se trata en realidad de un curso básico y sencillo sobre ciberseguridad y hacking, ideal para quienes estén interesados en meterse en este mundo o bien podemos usarlo a modo de filtro para tener un panorama de lo que es la ciberseguridad y comprobar si realmente queremos seguir una carrera en ese ámbito.

Cabe mencionar que en el momento en que escribimos este artículo (mayo de 2020) el curso está un poco desactualizado porque figura con recursos del año 2017 y 2016, sin embargo no deja de ser una opción sólida para ingresar en el área de la ciberseguridad como ya decíamos.

El curso tiene algunos requisitos básicos como conocer sobre Windows, Linux, IPs, redes y máquinas virtuales.

Carreras de seguridad informática de Platzi

Platzi es una empresa muy reconocida en América Latina y España por sus geniales carreras en el mundo de la programación, pero esa no es toda su oferta, porque también brindan carreras sobre otros aspectos del IT, como por ejemplo la seguridad informática, y de hecho tienen un buen número de carreras que abarcan esos temas.

Los cursos de ciberseguridad de Platzi nos permitirán obtener los conocimientos necesarios para crear sistemas seguros, para securizar sistemas ya existentes, para contratarrestar ataques y para saber cómo actuar en caso de toparnos con un sistema ya vulnerado.

Entre los cursos de seguridad informática que Platzi brinda podemos encontrar por ejemplo cursos de DLP, cursos básicos para empresas, seguridad en servidores, informática forense, hacking ético, análisis de malware, autenticaciones y mucho más. Se trata sin lugar a dudas de una selección de cursos bastante completa que además está al día, porque estos cursos reciben actualizados de forma periódica para que los alumnos puedan estar siempre a la vanguardia.

Conclusion

Tal como hemos visto en esta oportunidad la ciberseguridad no es un tema pequeño y que se pueda abarcar rápidamente. Si bien hay cursos de ciberseguridad que son relativamente cortos, hay que otros que pueden tener una duración de 1 o 2 años. Por supuesto estos últimos son cursos más completos y robustos que nos convertirán en expertos en la materia.

Dada su naturaleza, la ciberseguridad no puede ser tomada a la ligera, por eso si aspiramos a trabajar en esta área es importante que tengamos una formación muy amplia. Podemos perfectamente empezar con cursos pequeños, pero tarde o temprano será necesario tomar un curso de larga duración que nos brinde una mejor titulación, los cuales nos abrirá muchas más puertas y oportunidades laborales en el sector.

Si te interesa tomar un curso de ciberseguridad te recomendamos que comiences con alguno de lo más cortos para ir conociendo más sobre la materia y viendo si esta área de la informática es a la cual te quieres dedicar. Recuerda además que la ciberseguridad atraviesa cambios y tiene innovaciones constantemente, por lo tanto será necesario que sigas mejorando tus conocimientos incluso luego de tener una titulación de tercer grado.