Las computadoras son, sin lugar a dudas, una de las mejores creaciones en la historia de la humanidad, y es gracias a ellas que la tecnología continúa avanzando. Es imposible imaginarse a la sociedad actual sin las computadoras, que son usadas a diario por millones de personas para estudiar, trabajar, divertirse o simplemente contactarse con sus amigos y seres queridos. El artículo de hoy va dedicado a estos geniales dispositivos que han cambiado tantas vidas: los diferentes tipos de computadoras.

Es bastante probable que estés leyendo esto desde una computadora, ya sea un modelo de escritorio o uno portátil, o puede darse el caso de que lo estés haciendo desde un dispositivo móvil, que a efectos prácticos también puede cumplir con el rol de computadora. ¿Pero qué son exactamente las computadoras? ¿Qué se esconde en su interior y cómo funcionan?

Las computadoras funcionan gracias a una combinación de hardware y software. El hardware de una computadora es toda la parte tangible de ella, por ejemplo la pantalla, la torre, los periféricos (como teclado, mouse, etc.), parlantes y demás, mientras que el software es lo no tangible: básicamente son los programas y sistemas que permiten que la computadora funcione.

Sobre las partes de la computadora ya hemos hablado previamente, así que en realidad no vamos a profundizar mucho en eso, pero sí hay que dejar en claro que entre los principales componentes de una computadora (u ordenador) encontramos la CPU, la placa madre, la tarjeta de sonido, la fuente, los discos duros (o los discos SSD), la memoria RAM, el chasis o torre, entre otros.

Diferentes tipos de computadoras para diferentes necesidades

Con las computadoras podemos hacer prácticamente cualquier cosa que queramos: migrar películas, escuchar música, trabajar, jugar videojuegos, enviar o recibir emails, chatear con gente, visitar redes sociales, ver fotos, y un infiníto etcétera.

Con tantas clases de actividades para realizar, es probable que algunas computadoras estén mejor orientadas para ciertas tareas que otras, es decir, existen distintos tipos de computadora que se pueden categorizar según su uso, formato y otras características.

Así es que es muy útil saber qué tipo de computadora necesitarás dependiendo de tus necesidades. Por ejemplo: una persona dedicada al diseñador gráfico o un editor de vídeos necesitará un equipo mucho más potente a nivel de CPU, GPU y RAM, y con determinadas características (pantalla más grande por ejemplo) respecto a un administrador de servidores, que quizás sólo necesite pocos programas y alguna consola o terminal que consumen pocos recursos.

Otros usuarios, necesitarán sólo tener un navegador, procesador de texto y no grandes pantallas, por ejemplo los bloggers o escritores de contenido. Así pues, existen diferentes tipos de computadoras para cada profesional.

10 Principales Tipos de Computadoras

¿10 tipos de computadora? Sí, aunque no lo creas existen esta cantidad de tipos de dispositivos que pueden actuar como computadora, y más aún. Muchos de estos no son las típicas computadoras que estamos acostumbrados a ver, así que si alguno de estos tipos de computadoras les parece muy extraño o no tienen el aspecto tradicional de una computadora no se sorprendan.

Computadora de escritorio

Es la computadora tradicional que todos conocemos, con un monitor (pantalla), torre o chasis, teclado, mouse, parlantes, etc. Este tipo de computadoras se puede encontrar en la mayoría de los hogares en la actualidad. Ganaron muchísima popularidad en los 90s y también a comienzos del presente siglo, aunque aún han perdido algo de terreno en favor de los equipos portátiles o laptops.

Laptops

Laptops, notebooks, portátiles o como nos guste llamarlas, son junto a las computadoras de escritorio las más usadas en el mercado domésticos, y en un hogar donde no se encuentre una de escritorio es casi seguro que se podrá encontrar una de estas.

La primera laptop aparecio en la década de los 80’s pero se comenzaron a popularizar recién en la segunda mitad de los 90’s y durante los últimos 20 años.

Las laptops pueden ser consideras como los equipos “todoterreno” del sector, ya que con la laptop adecuada podemos llevar a cabo, desde cualquier lugar, prácticamente cualquier tipo de tarea que se pueda hacer en otras computadoras: desde gaming y streaming hasta diseño gráfico y renderizados, que son algunas de las tareas más “exigentes” en el sector doméstico y profesional, sin entrar claro en el ámbito científicos y de grandes corporaciones.

All in one

Las computadoras all in one, también llamadas todo en uno, son un tipo de computadora de escritorio que se caracterísan por no tener torre ni monitor, sino que están conformadas por un solo componente que es una mezcla entre ambos. Dicho de otra forma, es una computadora que lo integra todo en un solo lugar, pantalla y torre a la vez.

Dada su naturaleza suelen ser bastante grandes en tamaño y a menudo son las preferidas por algunos diseñadores ya que es muy cómodo trabajar en ellas usando funciones touch.

Computadoras híbridas

Las computadoras híbridas comenzaron a volverse populares en los últimos años, de hecho el primer modelo de este tipo no lleva ni una década en el mercado.

Las computadoras híbridas son una mezcla entre laptop y tablet, ya que se trata de equipos con pantalla touch que son desmontables: se puede seperar el teclado del resto del equipo, es decir que si la usamos acoplada funciona como una laptop y si la separamos y usamos solo la pantalla funcionará como una tablet.

Tablet

Las tablets, o tabletas en español, son otro tipo de computadora bastante popular aunque no son vistas como computadoras en sí, por más que en realidad sí lo sean. Las tablets son dispositivos móviles que se volvieron muy populares con el lanzamiento del iPad de Apple.

Si bien es posible trabajar en ellas, están orientados principalmente al entretenimiento, sobre todo a lo que refiere a videojuegos y reproducción de contenido multimedia. Son utilizadas por medio de su pantalla touch, es decir, no necesitamos usar teclado ni mouse.

Smartphones

Todo smartphone es un teléfono móvil pero no todo teléfono móvil es un smartphone, aunque en la actualidad la mayoría de móviles que vemos sí son smartphones. Lo que se conoce como smartphone es el teléfono móvil al que todos estamos acostumbrados, con pantalla touch, cámara de fotos integrada, conexión WiFi, GPS y más.

Estos dispositivos que caben en nuestro bolsillo han revolucionado el mundo desde que comenzaron a popularizarse hace poco menos de 15 años. Además de poder actuar como una computadora también integran funciones de teléfono.

Supercomputadoras

Pocas computadoras en el mundo reciben el título de supercomputadoras, pero las que lo reciben no lo llevan en vano: realmente son supercomputadoras, son los ordenadores más poderosos del mundo.

Las supercomputadoras son básicamente computadoras que están compuestas por cientos de computadoras que trabajan en conjunto, aumentado enormemente su capacidad. Este tipo de computadoras suelen ser encontradas en grandes universidades dedicadas a la investigación científica, o también en ciertas áreas de gobiernos.

Mainframes

Los mainframes, unidades centrales o macrocomputadoras son computadoras de gran porte y costo, aunque no tan grandes ni tan costosas como las supercomputadoras. Estos tipos de computadoras son encontradas con frecuencia en universidades, oficinas de gobiernos, centros de investigación, laboratorios y en oficinas de grandes compañías del mundo de la informática como Google, Facebook, Apple, entre otros. Funcionan de forma muy parecida a las supercomputadoras aunque no llegan a ser tan potentes.

Wearables

Los wearables son los dispositivos vestibles que se han vuelto populares en los últimos años, principalmente en la forma de relojes inteligentes o smartwatches. También existen computadoras wearables en otros formatos, por ejemplo pulseras o lentes. Su capacidad por cuenta propia está bastante limitada dado su reducido tamaño, sirviendo principalmente como complementos de otros dispositivos como los smartphones.

Netbooks

Las netbooks llevan el concepto de portabilidad de las computadoras portátiles (notebooks) al siguiente nivel, ya que son más pequeñas y livianas, contando además con un hardware bastante básico, todo lo cual lleva a que se trate de equipos relativamente baratos. Son mucho más cómodas de transportar gracias a su reducido pequeño y por ser más compactas.

¿Qué nuevos tipos de computadoras podemos esperar en las próximas décadas?

Para hablar del futuro de las PCs hay que hablar sobre la Ley de Moore.

¿Qué dice esta ley y quién es ese tal Moore? Moore hace referencia a Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, el mayor fabricantes de procesadores del mundo.

En el año 1965 él dijo que los transitores en los procesadores se duplicarían cada dos años aproximadamente y se reducirían los costos, y hasta el momento su palabras se ha cumplido.

¿Qué quiere decir esto y por qué importa? Significa que por ejemplo un procesador que hoy en día cuesta $500 dólares en dos años costará aproximadamente la mitad de su precio y en unos 4 años quedará obsoleto frente a los nuevos modelos de $500 dólares disponibles en ese momento.

Esta ley seguramente se aplicará durante una o dos décadas más, pero luego de eso es muy probable que ya entremos en nuevos terrenos que quizá el propioa Moore no haya logrado prever hace 5 décadas. En la actualidad las PCs operan principalmente gracias a semiconductores, metales y electricidad, y lo seguirán haciendo seguramente durante 10-20 años más, pero esto no siempre será así.

Se espera que en las próximas décadas las computadoras cuánticas se transformen en el futuro de la PC. Y yendo un poco más adelante, ¿qué tal computadoras microscópicas del tamaño de un nanito?

Podríamos incluso tenerlas instaladas en nuestro cuerpo, una especie de biocomputadora capaz de interactuar con ciertas áreas de nosotros con diferentes propósitos.

Las NASA se encuentra trabajando activamente para dar vida a las computadoras ópticas, es decir, computadoras que funcionan gracias a la luz y no a la electricidad como ocurre con los ordenadores modernos.

Este tipo de equipos ya existen, aunque se encuentran en etapas de prototipos y por supuesto aún están muy lejos de alcanzar el mercado doméstico.

Cabe mencionar que es bastante factible que en los próximos 10 a 20 años aparezcan computadoras híbridas que usen tanto luz como electricidad, antes de dar el salto definitivo a un dispositivo 100% óptico.

La computación basada en ADN es otro fuerte candidato a decir presente en una o dos décadas. Los primeros estudios en esta área comenzaron en los años 90s, y en la actualidad existen prototipos y se han realizado diversos experimentos y demostraciones en el área.

Este tipo de computadoras están basadas en la biología de nuestro cuerpo, haciendo uso principalmente del ADN. De momento las aplicaciones prácticas consisten en resolver ciertos problemas matemáticos por ejemplo.

No debemos olvidar claro al Internet de las Cosas, que en realidad futurista no es aunque también es cierto que no tiene mucha adopción debido a sus altos costos.

De cualquier manera está muy claro que en el futuro se volverá algo extremadamente popular una vez los costos de dispositivos de este tipo bajen y se puedan implementar más fácilmente en nuestro hogar.

En el mundo existen hogares que cuentan con tecnologías similares a las vistas en películas como Iron Man, lo cual deja en claro que el Internet de las Cosas es completamente moderno pero no está masificado, aunque eso como hemos dicho es algo que ocurrirá tarde o temprano.

Con el avance de la tecnología de seguro no pasará mucho antes de que contemos con modernas computadoras en nuestro bolsillo, de hecho si nos ponemos a pensar un poco muchos smartphones actuales son mejores que las mejores computadoras domésticas de hace 20 años.

Esto quiere decir que la capacidad de procesamiento de los diferentes tipos de computadoras comerciales de hoy estará disponible en un dispositivo que entrará en la palma de la mano en un par de décadas.

Es posible incluso ir más adelante, pero lo cierto es que solo se puede hablar de teorías y pocas aplicaciones prácticas porque está claro que la tecnología todavía no ha avanzado lo suficiente como para llegar a los niveles que muestra, por ejemplo, el cine de ciencia ficción futurista.

En resumen

Las computadoras son sin lugar a dudas estupendas y se han convertido en uno de los mejores inventos de la historia, y es gracias a ellas que la ciencia y la tecnología logran progresar cada vez más. En esta ocasión hemos visto cuáles son algunos de los principales tipos de computadoras, que como sabemos incluyen PCs de escritorio, notebooks, wearables, smartphones, tablets, entre otras.

También hablamos un poco sobre el futuro de las computadoras. Se esperan que en los próximos 10 o 20 años haya mejores aplicaciones en el campo de la computación cuántica, computación basada en ADN y computación óptica. En la actualidad el Internet de las Cosas va ganando terreno lentamente.

Luego de las próximas 2 o 3 décadas es difícil saber con exactitud qué será lo que veremos, aunque la ciencia ficción y la evolución de la tecnología nos dan algunas pistas de cómo podría ser el futuro de las computadoras.