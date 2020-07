¿Cómo elegir una plataforma de trading de criptomonedas?

Si ha habido un producto financiero disruptor en los últimos años este ha sido el de las criptomonedas, y como el interés de los inversores está más que demostrado no es de extrañar que las mayores plataformas de trading online hayan habilitado la opción de operar con ellas a través de CFDs, ya sean las grandes estrellas del criptomundo –bitcoin, ethereum, litecoin y compañía- u otras menos conocidas pero no por ello menos válidas.

Como vemos la variedad de criptomonedas con las que podemos trabajar no es escaso, pero antes de empezar podría ser recomendable buscar también la plataforma que permita negociar con criptomonedas a través de múltiples dispositivos; que además de una versión web cuente también con una app funcional para iOS y para Android, y que por supuesto mejor se adapte a nuestras necesidades.

Cuenta demo gratuita para aprender sin riesgos con Plus500

Comerciar con criptomonedas con un bróker como Plus500 tiene la ventaja de que antes de arriesgar nuestro dinero podemos practicar en condiciones iguales –o muy similares- a las de la cuenta real con una cuenta demo. Esto es muy importante para los novatos porque les permite hacerse a la idea de las condiciones a las que tendrán que enfrentarse cuando lo que esté en juego sea dinero real.

Por ello es importante invertir todo el tiempo que creamos necesario para aprender bien las posibles latencias de la plataforma a la hora de abrir o cerrar posiciones, cómo afectan a nuestra estrategia las comisiones nocturnas en caso de no practicar trading intradía, apreciar cómo movimientos imprevistos de los grandes actores del mercado pueden cerrar nuestra posición en pérdidas o por el contrarío beneficiarnos.

Hacernos una idea del impulso que el apalancamiento supone a la hora de recoger beneficio o sufrir pérdidas… en definitiva, invertir tiempo y esfuerzo en la cuenta demo puede ayudarnos a mejorar nuestra operativa cuando lo que esté en juego sea nuestro dinero.

Topes y alertas. Automatizar la operativa a nuestro gusto

A no ser que podamos dedicarnos de forma exclusiva al trading online deberemos automatizar lo más posible nuestra operativa, ya que trabajo, deberes familiares e incluso la insoslayable necesidad de dormir unas horas cada día no nos permitirán estar manejando nuestra cuenta 24 horas al día, 7 días a la semana.

Lo primero que debemos hacer es personalizar qué alertas queremos recibir, y ello dependerá sustancialmente de qué activo estemos operando, en nuestro caso las criptomonedas, alertas que podemos complementar con la subscripción a páginas especializadas en información sobre criptomonedas si nos interesa la opinión de los analistas.

Más importante si cabe es fijar el stop loss y el take profit en el momento de abrir nuestras posiciones, ya que el stop loss cerrará las posiciones que nos salgan mal y retirará las pérdidas de nuestro depósito y el take profit cerrará las posiciones que nos salgan bien y añadirá los beneficios obtenidos a nuestra cuenta.

Ambos topes se fijan en pips o ticks -dependiendo de qué mercado operemos, el pip suele utilizarse en el mercado del Forex- y miden el movimiento de la cotización, si los ticks/pips se mueven en nuestra contra pueden alcanzar el stop loss, si se mueven en la dirección prevista pueden alcanzar el take profit.

Algunos brókeres ofrecen stop loss garantizados en ciertos activos, esto significa que por rápido que se mueva el mercado en nuestra contra no sufriremos deslizamiento –que implicaría pérdidas mayores a las que habíamos previsto a la hora de fijar el stop loss cuando el movimiento es muy rápido- y trailing stop orders que irían ajustando los stop loss y mantendrían una posición favorable abierta mientras la tendencia sea favorable, cerrándola si la tendencia cambia y abriendo la posibilidad de ganar algo más, aunque estos no están garantizados, por lo tanto según qué contextos la posición podría no cerrarse en el precio concreto especificado.

Regulación, fiabilidad y protección frente a saldos negativos

No solo debemos basar nuestra elección de un bróker en el hecho de que sea cómodo de utilizar, aún más importante que esto es asegurarnos de que se trata de una entidad regulada por las autoridades que corresponda y considerar realizar trading solo con un bróker que nos asegure mediante la aplicación del negative balance protection que en ningún caso vamos a incurrir en deudas.

Ya que la alta volatilidad del mercado sumada al alto riesgo de operar apalancados puede hacer que nuestro depósito desaparezca rápidamente y si el bróker no protege contra saldos negativos una vez desaparecido el depósito comenzaremos a acumular deudas.