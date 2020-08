No hay dudas de que el programa de diseño gráfico más utilizado del mundo es el archiconocido Photoshop. Utilizado tanto por novatos como por profesionales, Photoshop ha logrado posicionarse como el rey de los programas a la hora de editar fotos y crear gráficos de todo tipo.

El único problema de Photoshop es que se trata de un software de pago, así que si estás buscando alguna alternativa gratuita entonces aquí te las vamos a presentar.

De entre todos los tipos de software que existen, los programas como Photoshop se encuentran en la categoría de editores de imágenes o también podemos clasificarlo como software de diseño gráfico.

En cualquier caso, este tipo de programas son herramientas que se utilizan como ya decíamos para editar fotos que hayamos tomado o también para crear gráficos como imágenes promocionales, logos, afiches y mucho más.

Las herramientas online de diseño gráfico no son para nada tan potentes y buenas como Photoshop, eso no debería sorprender a nadie, pues no se puede pretender que un software online y además gratuito sea igual de bueno que uno de escritorio y de pago, pero de todas formas nos servirán para realizar varios tipos de modificaciones y ajustes si no podemos pagar la licencia de Photoshop o si por alguna razón no podemos utilizar este programa en nuestra computadora.

Photoshop Online Gratis: Top 10 Herramientas Similares

Con la mayoría de estas herramientas de Photoshop online gratis vamos a poder realizar distintos tipos de modificaciones sobre imágenes, incluyendo claro modificaciones básicas como aplicar filtros, recortar, etc.

Aunque en algunos casos también será posible realizar modificaciones y ediciones un poco más compleja, ya que obviamente no todas estas herramientas brindan las mismas funciones y hay algunas que ciertamente son mejores que otras, así que mejor vamos a echarles un vistazo así puedes elegir la que más te guste.

Una cosa muy importante a tener en cuenta a la hora de trabajar con estas herramientas online es que no todas ellas disponen de una función de autoguardado o un método para guardar nuestro trabajo en la memoria del navegador a medida que vamos trabajando, así que es imprescindible que de vez en cuando bajemos una copia del trabajo que vamos realizando.

Así que en caso de ocurra un problema con nuestra PC o con la herramienta podemos seguir trabajando a partir de la imagen que tenemos guardada y parcialmente modificada.

Por la razón anterior también es que se recomienda que estas herramientas sean usadas más que nada para realizar trabajos que nos van a llevar poco tiempo, ya que si algo ocurre y no hemos guardado los cambios que hemos realizado podemos perder todo el trabajo, y en caso de que tareas de mucha duración esto sin dudas sería muy malo dado que se podrían perder varias horas de trabajo.

PhotoshopOnline.PRO

Esta es una de las alternativas online y gratis más conocidas a Photoshop. Se trata de un programa de diseño gráfico en línea al cual podemos acceder desde nuestro navegador y que podremos utilizar gratuitamente.

PhotoshopOnline.PRO nos permite editar nuestras fotos e imágenes fácilmente y sin necesidad de registrarnos. Los distintos efectos y filtros disponibles nos permitirán darle nuevos aspectos a las imágenes que subamos a esta plataforma.

Además de distintos tipos de filtro, esta herramienta también nos brinda la posibilidad de hacer ajustes al tamaño de la imagen, podemos realizar recortes en la misma, realizar transformaciones (es decir cambiarle orientación, sentido, etc.), también podemos dibujar trazos sobre ella, añadir texto, añadir distintas figuras y formas geométricas, así como también agregar stickets y distintos efectos de borde o recuadro, además de mezclar varias imágenes en una para hacer un collage de fotos.

Fotor

Otra herramienta para editar imágenes online muy conocida y usada es Fotor. Es un editor de imágenes online basado en HTML5 que incluye varias funciones y características muy buenas para que podamos modificar imágenes gratuitamente y en línea.

Si estamos haciendo un curso de diseño gráfico nunca es malo conocer herramientas de este tipo por si en algún momento no podemos hacer uso de los programas usuales de escritorio.

Con Fotor podemos no solamente editar fotos que hayamos hecho sino además crear toda clase de imágenes y gráficos desde cero, así que sin lugar a dudas se trata de una herramienta bastante potente y que te recomendamos le eches un vistazo.

OnlinePhotoshopFree

OnlinePhotoshopFree es el nombre que recibe otra herramienta que nos permitirá editar gráficos de forma online y gratuita. Este editor de fotos es fácil de usar, está basado en la web así que lo usamos desde nuestro navegador y dispone de un buen número de características y funciones.

Considerado como una de las mejores apps de Photoshop online y gratis, con este software podremos modificar nuestra fotos e imágenes nuestro gusto, añadiendo toda clase de filtros y efectos, también podremos hacer recortes y trazos, además de crear collages al combinar varias fotos en una sola de gran tamaño.

Photopea

Este editor de fotos online está entre los más completos que vamos a encontrar, y se trata de una estupenda alternativa online y gratuita a Photoshop.

Photopea es una web para editar fotos y gráficos que cuenta además con compatibilidad para una buena cantidad de formatos usados por editores de escritorio, incluyendo por ejemplo PSD, XCF, XD y CDR, por mencionar algunos. Por supuesto también nos permite guardar nuestros trabajos en formatos de imágenes tradicionales como JGP, PNG o incluso SVG.

Photopea está sin lugar a dudas entre las mejores herramientas online del mundo para editar gráficos, y podemos tanto editar fotos que subamos así como también hacer creaciones totalmente desde cero. Es una herramienta que continuamente es mejorada así que a medida que la uses te puedes encontrar cada vez con más y mejores funciones.

Photofancy

Photofancy es una poderosa herramienta para editar nuestras fotos online, tanto de manera profesional como si simplemente queremos darle algún pequeño retoque para que una foto quede más linda o más divertida. Una vez terminamos con nuestro trabajo podemos descargar el resultado directamente a nuestra computadora.

Photofancy nos permita realizar distintos tipo de edición sobre nuestras fotos, también podemos hacer uso de varios efectos y filtros, podemos también crear collages de fotos, añadir textos a nuestras imágenes y personalizar imágenes online con nuestro nombre u otro texto que nosotros hayamos elegido.

Cuando hayamos terminado de editar podemos bajar la foto a nuestra computadora pero también podremos compartirlo directamente en Facebook o incluso enviarla por correo a nuestros contactos.

Fotojet

Esta es otra potente aplicación que podemos utilizar para editar nuestras fotos de forma totalmente gratis y además online. Que no te digan que editar fotos tiene que ser un trabajo tedioso y divertido, pues con la herramienta correcta se puede volver algo muy divertido.

Fotojet nos brinda varias funciones a la hora de editar nuestras fotos a imágenes. Podemos redimensionar nuestras imágenes, es decir achicarlas o agrandarlas a nuestro gusto, también podemos recortar fotos por si queremos quitar alguna parte que no nos gusta, además tenemos la posibilidad de girarlas, podemos realzar diversos sectores de nuestra imagen, cambiar la inclinación, añadir filtros y efectos varios, así como añadir también texto.

FreePhotoTool

FreePhotoTool es el nombre que recibe otro poderoso editor de imágenes online, y es además el que tiene una de las mejores interfaces, ya que en su página podemos ingresar y comenzar enseguida a editar, no es necesario hacer login en ninguna cuenta ni entrar en enlaces adicionales como sí puede ocurrir en otros casos.

FreePhotoTool incorpora varias herramientas muy buenas para trabajar en la edición de imágenes y fotos, entre las cuales vamos a encontrar por ejemplo distintos tipos de selección, tanto de objetos como también mediante formas geométricas variadas, además de esto podemos aplicar recortes, utilizar un cuentagotas para detectar colores.

Junto al anterior dispones de herramientas de pincel y goma de borrar, así como también una de clonación. Además de todo eso, el sitio nos brinda la posibilidad de usar gradientes, desenfoques, añadir textos y formas geométricas. Sin dudas un editor de imágenes online bastante completo.

Pixlr

Este sitio se diferencia bastante de los anteriores por una cualidad bastante peculiar, y es que en lugar de incorporar un solo editor de imágenes online gratis nos encontramos conque incorpora dos de ellos. Sí, has leído bien, en Pixlr podrás tener dos editores distintos en la misma web.

¿De qué va eso exactamente? Pues sucede que cada editor utiliza tecnologías distintas. El primero se llama Pixlr Editor, y es una herramienta basada en Adobe Flash.

Esta es una tecnología que está prácticamente muerta, de hecho los navegadores dejarán de soportarla a partir de 2020, aunque de vez en cuando aparece algún sitio que la incorpora y este es uno de ellos.

La segunda herramienta es más moderna y recibe el nombre de Pixlr X, y por supuesto no está basada en Flash como la anterior. Entre las funciones que encontramos dentro de Pixlr X tenemos por ejemplo efectos y filtros por capas, herramientas de deformación, ajustes de colores y ruido también por capa, además de funciones de recorte, transformaciones, dibujo a mano alzada y retoques.

Squoosh

A Squoosh no podemos considerarlo como un editor de imágenes como tal, porque en realidad sus funciones son bastante básicas y no es tan potente como las otras alternativas online gratis a Photoshop que hemos nombrado, pero de todas formas es una buena opción para añadir a la lista ya que lo poco que hace lo hace extremadamente bien.

¿De qué trata Squoosh entonces? Pues Squoosh es principalmente una herramienta utilizada para redimensionar imágenes, es decir, agrandar o reducir imágenes a nuestro gusto. Aparte de eso también podemos, mediante una barra que se desliza, aplicar algunos filtros sencillos a nuestras fotos.

También podemos utilizar la función de compresión para reducir el peso de un imagen, aunque a costa de un poco de calidad claro, y podremos retocar los colores usando escala de grises, YCbCr y también RGB.

Canva

No por ser la última herramienta de la imagen Canva va a ser la peor, no señor, de hecho es probable que se trate de una de las mejores alternativas gratis online a Photoshop. Canva es un diseñador de imágenes muy bueno y con mucho potencial, que si lo usamos correctamente podremos diseñar prácticamente cualquier cosa que se nos ocurra, ya sea presentaciones, posters, banners, infografías, afiches, etc.

La única desventaja real de Canva es que tenemos que registrarnos para usarla, pero el resto es pura magia, ya que tenemos una enorme cantidad de recursos a nuestra disposición para crear toda clase de imágenes mediante un concepto muy sencillo: arrastrar y soltar.

Así es, la gran potencia de Canva radica en miles de recursos prediseñados que podemos usar en combinación con miles de colores y fondos, así como textos variados.

Más de 800 personas forman parte del equipo de Canva y en la actualidad hay más de 300.000 cuentas pagas, sin mencionar un número muchísimo mayor de cuentas gratuitas claro.

Conclusión

No se puede poner en duda que Photoshop es una herramienta excelente, y es la más preferida por diseñador tanto novatos como profesionales para crear sus proyectos, pero muchas veces por una cuestión o por otra es posible que tengamos que usar una alternativa online y gratis, ya sea porque no podemos pagar la licencia de Photoshop o quizá porque justo en ese momento estamos usando un equipo no muy bueno en el cual este software no funcione muy bien.

Alternativas online a Photoshop hay muchas sin lugar a dudas, aquí simplemente hemos creado una lista de algunas de las mejores con las que nos hemos encontrado. La mayoría de estas herramientas además funcionan de la misma forma e incorpora funciones similares a Photoshop, así que si tenemos experiencia con dicho programa de seguro no vamos a tener problemas para utilizar estas herramientas online.

Cabe mencionar también que si estamos buscando alternativas a Photoshop pero a nivel de escritorio también es posible encontrarlas, siendo muy probablemente GIMP el mejor ejemplo de un software de diseño gráfica gratuito y muy potente.

¿Has probado ya algunas de estas herramientas de Photoshop online gratis? ¿Cuál es tu favorita de todas ellas y por qué?