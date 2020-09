Los mercados del hosting varían bastante de un país a otro y tienen sus propias tendencias, y Chile no es la excepción.

El mercado del hosting en Latinoamérica fue, durante años, menospreciado y visto como algo inferior en comparación a otros como el de Estados Unidos y algunos países europeos, pero eso ha cambiado en la última década y Chile en particular se ha convertido en unos de los mejores puntos para alojar sitios web en América Latina.

Con tantos proveedores de hosting a veces se hace difícil elegir, por eso en esta oportunidad te vamos a contar cuáles son los 10 mejores proveedores de hosting en Chile.

¿Qué tener en cuenta a la hora de elegir un proveedor de hosting en Chile?

Bueno, lo cierto es que para elegir el proveedor más adecuado para nuestro sitio web hay que tener en cuenta varios puntos importantes, y te vamos a hablar de ellos a continuación. Si estás buscando hosting en Chile entonces sabrás que estás frente a una opción sólida si la empresa en cuestión cumple con la mayoría (o todos) de estos puntos.

Soporte en tu idioma: esto es algo que nunca nos cansaremos de repetir, la comunicación con tu proveedor de hosting es clave para todo. Con ellos tendrás que hablar si tienes un problema con tu web, o con tu dominio o incluso si te falla un pago, por lo tanto es indispensable que te puedas comunicar con tu proveedor en español. Siendo Chile un país de habla hispana esto no sería un problema claro, pero recuerda que existe empresas de hosting multinacionales que promocionan servicios en ciertos países pero al final puede que para ayudarte no hablen tu mismo idioma, así que siempre verifica esto primero.

Pagos en pesos chilenos: otra razón muy buena para buscar un proveedor local de alojamiento en Chile son los pagos. Muchas compañías trabajan de manera más internacional, por ejemplo manejándose en dólares o en euros como ocurre en muchos mercados europeos, sin embargo si te encuentras en Chile lo mejor para tu bolsillo será pagar en tu moneda local, ya que con los cambios que sufren algunas divisas hoy en día puede que un alojamiento web basado en Chile pero pagado en moneda extranjera se te vuelva muy caro a largo plazo, así que ojo con eso.

Servidores ubicados físicamente en Chile: dependiendo de tu negocio o de tu tipo de web o de lo que quieras hacer con tu servidor, es posible que un servidor ubicado en Chile te sea 100% necesario. Esto puede darse por ejemplo si apuntas a un mercado local, en cuyo caso tener un servidor chileno te asegurará una mejor latencia, similar es el caso de los servidores de juegos, y por supuesto puede darse que necesites tener el server ubicado físicamente en Chile por alguna legislación u otro requisito. Así que si la ubicación es algo importante recuerda consultar este detalle con tu proveedor.

Soporte técnico: el soporte técnico es otro punto muy importante de un servicio de hosting, de hecho quizá sea el más importante de todos. Si un hosting es barato pero su soporte técnico es malo entonces es muy probable que pronto te arrepientas de haberlo contratado. A veces es mejor pagar un poco más pero quedarte con la tranquilidad de que tienes un servicio de soporte de calidad y que está disponible ahí fuera 24/7 para cualquier cosa con la que necesites ayuda.

Redes y hardware: otra cosa que debemos fijarnos de un proveedor de hosting es qué tan bueno es el hardware y la redes de las que disponen. Si vemos que trabajan por ejemplo con procesadores Intel, líneas de 1Gbps o mejores, discos SSD, memoria RAM DDR4 y similares, entonces estamos frente a un proveedor que en el apartado de hardware y red nos brinda opciones más que sólidas.

Planes de hosting variados: otro detalle a tener en cuenta antes de contratar un hosting en Chile son los tipos de planes de hosting que el proveedor tiene disponibles. Un proveedor con distintos tipos de planes de hosting deja ver que tiene claro cómo brindar servicios adecuadamente y puede adaptarse a las necesidades de distintos tipos de clientes. Servidores dedicados, planes compartidos y algún tipo de VPS o Cloud hosting dejan ver que estamos ante un buen proveedor en ese sentido.

Garantías de reembolso: las garantías de reembolso son estupendas porque nos permiten solicitar al proveedor que nos regrese nuestro dinero en caso de que el servicio brindado no nos haya gustado. Por más que un proveedor parezca sólido siempre es bueno que tengan garantía de reembolso, si por alguna razón contratamos sus servicios y no nos gusta entonces no tendremos forma de realizar un reclamo y habremos perdido nuestro dinero. Este punto va de la mano con el siguiente que refiere a los períodos de prueba. Hay que prestar atención además cuáles servicios son reembolsables, ya que algunos servicios por su naturaleza, como por ejemplo los registros de dominios, podrían no ser aptos para un reembolso.

Períodos de prueba: todo buen proveedor brindará algún tipo de período de prueba en sus servicios, o bien en conjunto una garantía de reembolso de por lo menos 7 días, aunque cuanto más mejor. Cabe mencionar que es completamente normal que los períodos de prueba apliquen solamente a ciertos tipos de productos como el hosting compartido principalmente, ya que ningún proveedor brindará períodos de prueba en servicios como VPS o servidores dedicados porque estos requieren de mayor inversión de tiempo y dinero por parte del mismo. Sin embargo los servicios de hosting compartido ya están armados, es solo crear un plan para que puedas probarlo, lo cual lleva a muchos proveedores a brindarlo.

El mercado de hosting chileno en la actualidad

El hosting en Chile ha crecido mucho en los últimos 10 años, su infraestructura ha mejorado mucho y también sus redes, tanto que incluso grandes gigantes del mundo de la tecnología como Google y Amazon han colocado sus ojos sobre Chile para algunos de sus proyectos.

A fines de 2019 fue anunciado que Amazon había confirmado una inversión de $50 millones de dólares para el despliegue de un nuevo data center del tipo Edge Location, es decir que este data center formará parte de los servicios que brinda Amazon mediante su filial Amazon Web Services. En concreto, este data center funcionaría, al menos en un comienzo, como un nuevo nodo del servicio CloudFront que brinda la compañía. Por supuesto si la respuesta es buena y se dan las condiciones puede que más servicios sean añadidos en esta localización.

Hace algunos meses además se volvió a tocar el tema de Amazon en Chile, esta vez con motivo de un data center regional, el cual implicaría una inversión cercana a los $800 millones de dólares. Durante un tiempo también se dijo que este data center estaría ubicado en Argentina, aunque tras un parón en las negociaciones se comenzó a decir que Chile sería la nueva apuesta. Si bien no es algo que esté 100% confirmado como el nuevo punto para CloudFront, el hecho es que Chile se está convirtiendo en una atracción para las gigantes multinacionales de la tecnología.

Y es que no solo Amazon, sino también Google, tienen su mirada puesta en esta nación. Bueno, de hecho Google hace tiempo que ya tiene un data center allí, más concretamente en Quilicura, muy cerca de Santiago, la capital del país. ¿Y qué hay de nuevo en esto? Pues en realidad la noticia es que Google tiene planes para poner un segundo centro de datos en Chile, la inversión será de $200 millones de dólares y la estructura se ubicará en Cerrillos.

La instalación de este nuevo data center fue anunciada ya el año pasado, pero la aprobación final se dio recién este año, aunque en medio de controversias ya al parecer para el enfriamiento de servidores Google necesitaría gastar aproximadamente 170 litros de agua por segundo, cantidad que sería extraída de un acuífero protegido por diversas legislaciones.

De todas formas, hay que destacar que Chile es uno de los más países con más cantidad de data centers en América Latina, y esto se ha dado gracias a sus mejoras en infraestructura, capacitación del personal y a la existencia de leyes que favorecen este tipo de negocios. Es decir que incluso sin grandes pesos como Amazon y Google el país no deja de ser un punto sólido en lo que a hosting refiere.

Algo bastante curioso sobre el mercado del hosting en Chile que no suele verse en otros países es que cuentan con líneas nacionales de muy alto nivel y a costos muy buenos, sin embargo sus líneas internacionales no superan los 1Gbps en el mejor de los casos, sin mencionar que se trata de líneas extremadamente caras. Esto deja en claro que el hosting en Chile tiene un fuerte énfasis en los productos nacionales y en el mercado local.

10 Mejores proveedores de Hosting en Chile

Y ahora que ya hemos entrado un poco en calor vamos con lo interesante, el plato principal, es decir, una lista de los 10 mejores proveedores de hosting en Chile.

Planetahosting.cl

Esta es una empresa chilena que lleva en el sector desde el año 2001, y es con frecuencia considerado como uno de los mejores proveedores de hosting en Chile. Cuenta con oficinas tanto en Chile como en otros puntos de América del Sur como por ejemplo Perú y Colombia, teniendo una fuerte presencia en el mercado sudamericano en general.

Entre los servicios que planetahosting.cl brinda a sus clientes podemos encontrar planeas de hosting para personas y pequeñas empresas, planes para grandes empresas, planes de hosting especializados, así como también servidores dedicados, servidores VPS y además brindan housing. Como producto adicional también venden certificados SSL así como software de HomeOffice. Entre sus medios de pago podemos encontrar PayPal, Banco de Chile y Servipag.

Infranetworking

Esta es una empresa de hosting fundada en el año 2002 que se encuentra entre las más grandes del sector, contando con clientes principalmente en América Latina, España y Estados Unidos. Es una de las empresas que ofrece hosting para Chile, disponiendo de un estupendo servicio técnico que se puede contactar 24/7 por cualquier incidencia que tengamos con nuestro sitio web.

Infranetworking Chile dispone de una amplia gama de servicios entre los que podamos encontrar planes de hosting para un solo dominio, planes de hosting para varios dominios o multidominios, también cuentan con servidores dedicados de gama baja, mediana y alta, así como Cloud VPS para quienes busquen un servicio un poco más escalable.

Junto a esto Infranetworking brinda además registro de dominios, certificados SSL, hosting para correos, hosting para CMS como WordPress, Joomla o Drupal, además de administración de servidores remotos. Entre sus medios de pago podemos encontrar PayPal, tarjeta de crédito/débito, Western Union y BTC.

CBHosting

Esta empresa es unas de las más viejas del mercado chileno, ya que lleva brindando servicios de hosting desde hace más de 20 años, concretamente desde 1998. Tiene sus oficinas en la ciudad de Viña del Mar. Esta empresa tiene una fuerte presencia en el mercado chileno y la mayoría de sus clientes proceden de este país, es decir que hace mucho énfasis en el negocio local.

CBHosting brinda servicios de hosting para pequeñas, medianas y grandes empresas, así como también para personas. Disponen de planes para un dominio y para varios dominios, además de servidores dedicados y servidores VPS. También brindan servicios de diseño web, es decir que no solamente van a poder diseñar tu web sino que además también puede darte el servicio de hosting más adecuado para alojarla.

Hosting.cl

Sencilla y al grano, Hosting.cl es una de las empresas de hosting en Chile más conocidas y usadas, contando con 20 años de experiencia a sus espaldas. Al igual que muchas otras empresas chilenas tiene una fuerte inclinación por el mercado nacional, brindando enlaces de 10Gbps en sus servidores para Chile y enlaces de 1Gbps para las conexiones internacionales.

Hosting.cl brinda a sus clientes planes de hosting diversos que incluyen planes tradicionales (ideales para pequeñas empresa o personas), planes especializados como por ejemplo para WordPress y software de Ecommerce, además de hosting Cloud, servidores dedicados, servidores VPS y servicios de housing en su data center. Además de esto brindan otros tipos de servicios, como por ejemplo WorkCloud, usado para el trabajo remoto a nivel empresarial.

HostingNet

Esta empresa es considerada uno de los proveedores líderes de hosting para el mercado de Chile, haciendo un fuerte énfasis en los servicios de hosting en la nube y brindando a sus clientes soluciones adecuadas para sus necesidades.

HostingNet hace un fuerte énfasis en los servicios de hosting especializados en aplicaciones populares, como pueden ser por ejemplo WordPress, Joomla, Laravel, Prestashop y Moodle, por mencionar algunas. La empresa ofrece cPanel como panel de control a sus clientes, así como también constructor de sitios web e instalador de aplicaciones.

Disponen de planes variados con capacidad a partir de los 10.000 visitantes mensuales hasta las 100.000 visitantes al mes. Para clientes con mayores requerimientos o que tengan requerimientos puntuales brindan servidores VPS y servidores dedicados.

UNHosting

Es otro proveedor chileno que quizá no sea tan conocido como otras empresas de la lista, pero no caben dudas de que brinda uno de los mejores servicios de hosting en Chile. Es además una empresa no tan vieja como otras que hemos visto puesto que lleva 12 años en el sector, pero que eso no desaliente porque como hemos dicho es de los mejores proveedores de hosting chilenos.

Con más de una década de experiencia sus espaldas, UNHosting ofrece a sus clientes diversos planes de alojamiento como puede ser planes para Pymes, planes especializados en WordPress y otras aplicaciones, hosting revendedor o reseller, servidores dedicados, servidores VPS y por supuesto también brindan servicio de registro de dominios, algo bastante común hoy en día entre los proveedores de hosting.

Ecohosting

Es una empresa que lleva en el sector del hosting más de 10 años. Disponen de data center en Chile y al igual que muchas otras empresas nacionales hacen mucho énfasis en el mercado local, siendo este otro de los principales proveedores de hosting en Chile. En sus más de 10 años en el mercado han logrado acumular más de 10.000 clientes y han brindado alojamiento a más de 24.000 sitios web de todo tipo.

Ecohosting trabaja con distintos medios de pago como el Banco de Chile, Servipag, tarjetas de crédito y BancoEstado. Entre los servicios que este proveedor brinda podemos encontrar housing de servidores, planes de hosting para un dominio y para muchos dominios, hosting para empresas pequeñas, medianas y grandes, servidores dedicados y Cloud VPS. También brindan servicio de registro de dominio con diversas extensiones, incluyendo por supuesto .cl para clientes que buscan orientar sus servicios a Chile.

Znet-Hosting

Esta es una empresa que brinda servicios para toda América Latina pero tiene una fuerte presencia en Chile, habiendo nacido en este país en el año 2005 y brindando sus servicios desde entonces para Chile y el mercado de habla hispana en general.

Con más de 15 años de experiencia a sus espaldas, Znet-Hosting se ha convertido en uno de los mejores proveedores de hosting en Chile, brindando a sus clientes servicios diversos como por ejemplo hosting para uno o varios dominios, planes de hosting reseller, cloud hosting, servidores dedicados, planes de correo, registro de dominios y además también cuentan con servicio de diseño web, es decir, puedes todo en un solo lugar.

WireNetChile

Esta empresa de hosting chilena lleva en activo desde el año 2002, siendo ya una de las empresas veteranas del hosting en Chile, abriendo su propio data center en el año 2009, contando con tres salas de servidores y brindando un soporte técnico de primer nivel disponible 24/7.

Se trata de las pocas empresas que ofrecen un hosting sencillo basado en Windows, además claro del tradicional basado en Linux, tanto para planes de un dominio como para varios dominios. Por supuesto brindan también otros servicios, como por ejemplo servidores dedicados y Cloud VPS. Su enlace internacional no es muy bueno pues tiene apenas 200Mbps, pero su enlace nacional es estupendo con una red de 2Gbps, dejando en claro su apuesta por los mercados locales más que por los extranjeros.

HostingCom

Esta empresa chilena nace en el año 2008, contando en la actualidad con un data center ubicado en Santiago de Chile y oficinas ubicadas en Huechuraba, aunque además poseen servidores en otras ubicaciones del mundo como por ejemp?o en Estados Unidos. Sus servidores nacionales cuentan con líneas de 1Gbps, indicando como de costumbre un fuerte apoyo al mercado local, aunque esta capacidad los sitúa un poco por debajo de algunos competidores.

De todas formas HostingCom no deja de ser una estupenda opción y uno de los mejores proveedores de hosting en Chile, brindando en la actualidad servicios de web hosting tradicional, servidores dedicados y servidores VPS, así como planes de correo por medio de G Suite de Google, considerado como uno de los mejores servicios de email comercial del mundo.

Entonces ¿qué hosting chileno debo elegir?

Elegir un proveedor de hosting nunca es tarea fácil, hay mucha competencia, distintos precios, distintas características y mucha otras cosas que pueden variar de una empresa a otra. El mercado del hosting no es como antes que destacaban pocas empresas, hoy en día es un mercado lleno de nuevos emprendedores y de otros ya establecidos, por lo tanto la respuesta a la pregunta “¿cuál debo elegir?” nunca va a resultar sencilla.

Sin embargo, si nos preguntas a nosotros y nos das a elegir, te podemos recomendar cualquiera de los proveedores de esta lista, haciendo énfasis en particular sobre los tres primeros, que tienen trayectoria sólida, capacidad, brindan excelentes servicios y son muy conocidos en la comunidad del hosting en Chile. Planethosting.cl, Infranetworking y CBHosting son proveedores que se encuentran entre los mejores del mercado chileno del hosting y los cuales podemos recomendar sin ningún tipo de dudas.

Así que ya sabes, si no puedes decidirte por uno de los 10 proveedores de la lista te recomendamos que pruebes cualquiera de los tres primeros, de seguro que con cualquiera de ellos te irá bien y podrás obtener un buen precio en sus servicios.