A la hora de elegir un proveedor de web hosting es importante que el mismo sea confiable, seguro y rápido, aunque eso es algo no siempre se suele encontrar con facilidad si estamos buscando dentro de un territorio o país en particular.

Lo cierto es que buenos proveedores de hosting los hay en todo el mundo, no solo en los principales mercados como el de Estados Unidos y el de Europa. En México también hay proveedores de hosting de primera, por eso hoy te vamos a contar cuáles son las mejores empresas de hosting de México.

El mercado del hosting en México es uno de los más importantes de América Latina (incluso más grande que el Hosting en Colombia), de hecho podríamos decir incluso que es el más grande en dicha región del continente americano.

Varias de las mayores empresas de web hosting mexicanas se ubican en algunas de las principales ciudades del país, como lo son por ejemplo la propia Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana o Monterrey por mencionar algunas.

Si estás buscando a los mejores proveedores de hosting para México entonces te invitamos a que sigas leyendo para poder conocerlos.

Ventajas de elegir un Proveedor de Hosting mexicano

Pero antes de adentrarnos en el tema hay una pregunta importante que nos puede venir a la mente: ¿por qué alojar en México y no en otro país? ¿Hay alguna ventaja de elegir una empresa de hosting mexicana para hospedar allí nuestros sitios web? Pues sí que las hay.

Hosting en español

Puede sonar como algo tonto pero el idioma es algo que puede influir bastante a la hora de elegir un proveedor de hosting, sobre todo si no conocemos otro aparte del español o si no sabemos comunicarnos del todo bien en inglés.

El idioma es sin dudas uno de los principales factores que pueden llevarnos a elegir una empresa de hosting u otra, razón por la cual muchas personas hispanohablantes optan por elegir un hosting en México, ya que de esta forma no tendrán problemas para comunicarse con las áreas de soporte o comerciales de la empresa.

Si en lugar de eso se escogiera un proveedor que no se comunicara en español podrían surgir problemas para dar a entender algún requerimiento, así que es mejor ir por lo seguro y saber que quien nos está atendiendo nos logra comprender.

Ubicación geográfica

Para muchas personas la presencia de una empresa en determinado país es muy importante a la hora de contratar, de hecho muchos mexicanos optan por contratar hosting solamente de empresas mexicana o con algún tipo de presencia en el país.

¿Por qué se da esto? Pues pueden ser por varios motivos: una cuestión de confianza, ya que da más seguridad saber que una compañía de hosting se ubica en nuestra misma ciudad o país, o también puede ser por la necesidad de que los servidores se encuentren físicamente en territorio mexicano, lo cual es imprescindible es ciertas campañas o eventos orientados a público de dicho país.

Poder pagar en pesos mexicanos

Las variaciones en el precio del dólar (y en menor medida del euro) hacen que muchas personas opten por dejar de lado los proveedores de hosting basados en mercados como el de Estados Unidos o el de Europa, que lógicamente manejan sus precios basándose en dólares y euros.

El poder pagar en una moneda local es una gran ventaja para muchos, ya que por ejemplo no pierden dinero en la conversión entre divisas.

Medios de pago mexicanos

La gran mayoría de los proveedores de hosting brindan acceso a medios de pago internacionales como por ejemplo tarjetas de crédito y débito, PayPal y WesternUnion, pero puede haber casos en que una persona no pueda utilizar ninguno de estos medios pero sí otros con un enfoque nacional como es el caso de Sr. Pago, OXXO o 7-Eleven, por mencionar algunos.

Facturación local para descontar impuestos

Otra gran razón para contratar un hosting en México es la disponibilidad de una factura que nos permite descontar impuestos, y no una simple factura electrónica que no sirve para dicho propósito. En algunas empresas las áreas de contaduría requieren que la factura sirva para descontar impuestos en México, por lo tanto se vuelve necesario para ellos que el hosting esté basado en México y se emitan esta clase de facturas, las cuales no están disponibles si el proveedor de hosting se encuentra en otros países.

Tipos de Planes Web Hosting en México

Los planes de alojamiento que se pueden encontrar en el mercado mexicano siguen la tendencia de los planes que se encuentran en el resto del mundo, eso en realidad no varía mucho, pero igual nunca viene mal repasar cuáles son dichos planes y en qué consisten.

Shared Hosting u Hospedaje Compartido

Es el tipo de servicio de hosting más común y más popular, ya que suele ser el más barato. Los planes de hosting compartido por lo general son planes de pequeño o mediano porte que están orientados para sitios web que también reciben una cantidad de visitas pequeña o moderada al día.

Los sitios web alojados en este tipo de planes se encuentran en servidores compartidos, es decir, servidores que no son exclusivos para un solo cliente y en el cual la empresa proveedora del servicio aloja muchos clientes a la vez.

Para evitar problemas de seguridad y garantizar una sensación de independencia este tipo de servidores suelen utilizar alguna tecnología que aísla un sitio de otro, como puede ser por ejemplo CageFS, además de proveer un panel de control como por ejemplo cPanel, DirectAdmin, etc., de forma que cada usuario pueda manipular las configuraciones de su sitio web desde allí.

Cloud Servers

Es la tendencia actual del hosting mundial, una plataforma de alojamiento web basada en la nube. Este tipo de servicios garantizan al usuario no solamente un entorno exclusivo, es decir, donde ningún otro cliente de la empresa se alojará en el mismo server, sino que además de esto también permite garantizar la disponibilidad de recursos de hardware como CPU, RAM y disco, gracias a grandes piscinas de recursos que la nube brinda.

Otra gran ventaja de los servidores Cloud es que se pueden hacer ajustes de recursos rápidamente, podemos bajar o subir el número de CPUs, así como la cantidad de RAM o de ajustar el espacio dependiendo del almacenamiento en la nube que tengamos asignado, en cuestión de solamente unos minutos.

Servidores dedicados bare-metal

Los clásicos nunca mueren, y los servidores dedicados tampoco. A pesar de que la tendencia mundial lleva a las empresas a inclinarse un poco más por los servicios Cloud, lo cierto es que los servidores dedicados todavía pisan fuerte en el mercado del hosting mundial y tenemos la sensación de que lo seguirán haciendo.

Los servidores dedicados son una de las mejores opciones a la hora de alojar nuestro proyecto web, ya que se trata de entornos exclusivos para nosotros, donde no se alojan sitios de otros clientes. Además de esto se puede configurar el servidor de la forma que nosotros queramos, siempre respetando las limitantes de hardware y de software por supuesto.

Los servidores dedicados suelen ser los planes elegidos para sitios que tienen requerimientos puntuales o que manejan volúmenes de tráfico altos. Es posible incluso montar una plataforma con varios servidores dedicados para webs que así lo requieran, delegando distintas tareas a cada servidor: por ejemplo utilizar uno para servir el contenido web y otro para todo lo referente a bases de datos.

Cosas a tener en cuenta antes de contratar un hosting en México

Los proveedores existen en montones, pero no todos ofrecen lo mismo ni cumplen con ciertas cosas que hoy en día son imprescindibles en la industria del hosting. Para encontrar el proveedor correcto asegúrate de que cumpla con la mayoría de los items de la siguiente lista, o si es con todos ellos mejor aún.

Soporte Técnico Profesional 24 horas

Este es un estándar de la industria hoy por hoy. El soporte técnico de un proveedor de hosting tiene que estar disponible las 24 horas del día durante todo el año.

Internet nunca descansa, y no sabes si un cliente o un usuario va a acceder a tu sitio a las 3 de la mañana, por lo tanto si algún problema se presenta en algún horario poco frecuente y necesitas ayuda de tu proveedor de hosting para resolverlo entonces será imprescindible que estén ahí en todo momento.

Servidores en México

Una empresa de hosting mexicana no necesariamente tiene que tener sus servidores en México, lo que sí es importante es que la conectividad con dicho país sea de primera, y esto solo hay dos formas de lograrlo: estando ubicados en territorio mexicano o bien en países limítrofes.

Casualmente Estados Unidos limita con México, y en dicha nación tienen las mejores redes y data centers del mundo, por lo tanto si la empresa en cuestión no tiene servers en México pero sí en el país vecino entonces seguirá siendo una estupenda opción.

En general Estados Unidos es una estupenda opción también si estamos apuntando al mercado de América Latina, a excepción de que se requieran niveles bajos de ping, lo cual es muy necesario en el caso de servidores para juegos en línea multijugador por ejemplo.

Hardware y Redes rápidas

De nada sirve tener un servidor si los procesadores son de hace 15 años y las líneas apenas llegan a 100Mbps. Debes ir por un proveedor que te brinde buenos servidores a nivel de hardware y redes, esto quiere decir que en lo posible tienes que buscar un server con un procesador poderoso (preferiblemente de la línea Intel), unidades SSD en lugar de discos duros tradicionales (los SSD suelen ser hasta 10 veces más rápidos) y líneas de al menos 1Gbps.

Contar con buena tecnología en el apartado de hardware y red te dará muchos beneficios, los servidores supermicro, Dell o servidores HP son un gran ejemplo de ello.

Software actualizado

Si quieres que tus sitios tengan buena velocidad entonces necesitas tres cosas, que son un buen servidor, un sitio bien optimizado y por supuesto el software correcto a nivel del sistema.

¿Qué quiere decir esto? Que si se usan buenas tecnologías de software en el server obtendrás mejores resultados. Un ejemplo excelente de esto es por ej un servidor web con CentOS o Ubuntu corriendo Nginx o LiteSpeed, y si además quieres sumar algunos puntos a nivel de practicidad puedes optar por un panel de control como cPanel, que es una de las opciones más completas del mercado.

Distintos planes de hosting mexicano

Un buen proveedor de hosting brindará planes de distintas capacidades para que sus clientes se puedan adaptar, o mejor dicho, para ellos adaptarse a lo que el cliente está buscando. Cuanta más diversidad de planes tenga un proveedor mucho mejor, eso quiere decir que están preparados para alojar distintos tipos de proyectos y enfrentarse a distintos retos.

Una empresa que solo brinda dos o tres planes de hosting quizá no logre adaptarse correctamente a lo que tú necesitas.

Período de pruebas y garantías de reembolso

A veces resulta difícil confiar en un proveedor de hosting, por más bien que nos hablen de ellos. En estos casos lo mejor que podemos hacer es consultar al proveedor si tiene algún tipo de período de prueba o bien alguna garantía de reembolso.

Varios proveedores brindan períodos de prueba de un mes y garantías de reembolso de 30 días en algunos de sus servicios, así que si buscas probar qué tan bueno es el servicio de alguna empresa puedes consultar respecto a su garantía de reembolso y disponibilidad de períodos de prueba.

Cabe mencionar que los reembolsos y garantías por lo general solo aplican a ciertos tipos de planes y servicios de pequeño y mediano porte, por lo tanto no esperes que un proveedor los brinde en todos sus planes.

Lista de mejores 10 proveedores de Hosting México

En el mercado mexicano es posible encontrar gran cantidad de empresas de hosting, así que vamos a echar un vistazo a las 10 mejores que hemos encontrado.

Hosting-Mexico.net : sencillo y al grano, hosting-mexico.net es una empresa nacida en el año 2007 y con planes de servicios de hosting orientados para el mercado de México, brindando además servicio de registros para dominios mexicanos. Entre sus planes de hosting se pueden encontrar planes compartidos de distintas capacidades y precios, Cloud hosting, email basado en la nube, correo empresarial tradicional y servicio de respaldos de datos y restauración.

: sencillo y al grano, hosting-mexico.net es una empresa nacida en el año 2007 y con planes de servicios de hosting orientados para el mercado de México, brindando además servicio de registros para dominios mexicanos. Entre sus planes de hosting se pueden encontrar planes compartidos de distintas capacidades y precios, Cloud hosting, email basado en la nube, correo empresarial tradicional y servicio de respaldos de datos y restauración. Infranetworking : es una de las empresas líderes del sector del hosting en América Latina, habiendo nacido en el año 2002, por lo que ya se está acercando a los 20 años de experiencia en el rubro del alojamiento web. Para el mercado de México, Infranetworking brinda diversos servicios como por ejemplo hosting compartido, servidores dedicados, Cloud VPS, servicio de email profesional y empresarial, hosting para WordPress y hosting ecommerce, certificados SSL, registro de dominios y mucho más, todo esto respaldado por una gran atención humana y un soporte 24/7 rápido y eficaz. Además de esto usan tecnologías modernas como LiteSpeed, unidades SSD y redes de 1Gbps, y como si fuera poco disponen de períodos de prueba de hosting gratuito y garantía de reembolso de 30 días.

: es una de las empresas líderes del sector del hosting en América Latina, habiendo nacido en el año 2002, por lo que ya se está acercando a los 20 años de experiencia en el rubro del alojamiento web. Para el mercado de México, Infranetworking brinda diversos servicios como por ejemplo hosting compartido, servidores dedicados, Cloud VPS, servicio de email profesional y empresarial, hosting para WordPress y hosting ecommerce, certificados SSL, registro de dominios y mucho más, todo esto respaldado por una gran atención humana y un soporte 24/7 rápido y eficaz. Además de esto usan tecnologías modernas como LiteSpeed, unidades SSD y redes de 1Gbps, y como si fuera poco disponen de períodos de prueba de hosting gratuito y garantía de reembolso de 30 días. Neubox : esta es una empresa que también tiene muchos años en el mercado del hosting, 15 para ser exactos, y no parece que vayan a detenerse pronto. Neubox es un proveedor de servicios de hosting para toda América Latina, incluyendo por supuesto México. Entre los planes que brindan podemos encontrar Cloud VPS, hosting para WordPress, servicio de email empresarial, certificados SSL, licencias de cPanel y hosting para un dominio y para revendedores.

: esta es una empresa que también tiene muchos años en el mercado del hosting, 15 para ser exactos, y no parece que vayan a detenerse pronto. Neubox es un proveedor de servicios de hosting para toda América Latina, incluyendo por supuesto México. Entre los planes que brindan podemos encontrar Cloud VPS, hosting para WordPress, servicio de email empresarial, certificados SSL, licencias de cPanel y hosting para un dominio y para revendedores. Hospedando.com.mx : es una de las empresas de hosting más viejas de México, llevando en operación desde el año 1999, es decir hace 20 años exactamente. Contando con dos décadas de experiencia a sus espaldas, Hospedando.mx ayuda a sus clientes a encontrar soluciones de hosting y servicios relacionados, como por ejemplo registro de dominios, certificados SSL, hosting reseller, servidores dedicados, planes de email, hosting en la nube y mucho más.

: es una de las empresas de hosting más viejas de México, llevando en operación desde el año 1999, es decir hace 20 años exactamente. Contando con dos décadas de experiencia a sus espaldas, Hospedando.mx ayuda a sus clientes a encontrar soluciones de hosting y servicios relacionados, como por ejemplo registro de dominios, certificados SSL, hosting reseller, servidores dedicados, planes de email, hosting en la nube y mucho más. DigitalServer : otro competido que ya lleva muchos años brindando servicios de hosting para México, DigitalServer es una empresa nacida en el año 2000 que se dedica al alojamiento de sitios web en planes compartidos, dedicados y VPS, también brinda registro de dominios mexicanos, certificados SSL, licencias para cPanel y otros servicios adicionales como por ejemplo respaldos de sitios web y curiosamente un software de chat, algo un poco atípico en una empresa de hosting.

: otro competido que ya lleva muchos años brindando servicios de hosting para México, DigitalServer es una empresa nacida en el año 2000 que se dedica al alojamiento de sitios web en planes compartidos, dedicados y VPS, también brinda registro de dominios mexicanos, certificados SSL, licencias para cPanel y otros servicios adicionales como por ejemplo respaldos de sitios web y curiosamente un software de chat, algo un poco atípico en una empresa de hosting. Xpress Hosting : es un proveedor de hosting mexicano que ya suma más de 15 años en el sector del alojamiento web. Son de las pocas empresas del rubro que no ofrecen servidores dedicados, de hecho en lugar de eso prefieren enfocar su negocio en los que es el hosting compartido, los VPS baratos y el Cloud hosting. Además de los servicios anteriores, Xpress Hosting también brinda a sus clientes dominios y certificados SSL, e incorpora un creador de sitios para que sea más fácil crear un sitio web.

: es un proveedor de hosting mexicano que ya suma más de 15 años en el sector del alojamiento web. Son de las pocas empresas del rubro que no ofrecen servidores dedicados, de hecho en lugar de eso prefieren enfocar su negocio en los que es el hosting compartido, los VPS baratos y el Cloud hosting. Además de los servicios anteriores, Xpress Hosting también brinda a sus clientes dominios y certificados SSL, e incorpora un creador de sitios para que sea más fácil crear un sitio web. WHM.mx : que su nombre no te engañe, WHM.mx no tiene relación con el conocido panel WHM de cPanel, sino que simplemente son las siglas de Web Hosting México. Brindan registro de dominios, hosting reseller y planes de hosting en VPS, aunque también tienen un servicio que incluye la construcción de tu sitio web. Aparte de eso tienen a la venta certificados SSL y curiosamente brindan además un servicio de facturación electrónica para México, sin dudas algo poco habitual.

: que su nombre no te engañe, WHM.mx no tiene relación con el conocido panel WHM de cPanel, sino que simplemente son las siglas de Web Hosting México. Brindan registro de dominios, hosting reseller y planes de hosting en VPS, aunque también tienen un servicio que incluye la construcción de tu sitio web. Aparte de eso tienen a la venta certificados SSL y curiosamente brindan además un servicio de facturación electrónica para México, sin dudas algo poco habitual. Tuhost.mx : nacida en el año 2008 bajo el nombre ezpazio.com, Tuhost.mx es una empresa mexicana dedicada a brindar solucionar de hosting y productos relacionados al mundo del alojamiento web. Hacen amplio uso del panel de control DirectAdmin y en él basan algunos de sus servicios como el de hosting compartido. Aparte de eso también brindan hosting revendedor, constructor de sitios web, certificados SSL y servidores VPS. Como curiosidad el data center con el cual trabajan no está ubicado en México, pero sí muy cerca, en El Paso, Texas, extremadamente cerca de la frontera México-Estados Unidos.

: nacida en el año 2008 bajo el nombre ezpazio.com, Tuhost.mx es una empresa mexicana dedicada a brindar solucionar de hosting y productos relacionados al mundo del alojamiento web. Hacen amplio uso del panel de control DirectAdmin y en él basan algunos de sus servicios como el de hosting compartido. Aparte de eso también brindan hosting revendedor, constructor de sitios web, certificados SSL y servidores VPS. Como curiosidad el data center con el cual trabajan no está ubicado en México, pero sí muy cerca, en El Paso, Texas, extremadamente cerca de la frontera México-Estados Unidos. Aldeahost : es un proveedor de hosting en México formado en el año 2009, por lo que tiene ya una década de experiencia a sus espaldas. Esta empresa brinda diversos servicios como por ejemplo hosting para uno o varios dominios, registros de dominios, hosting para WordPress, servidores VPS, certificados SSL, diseño de páginas web, posicionamiento web, creación de contenidos y streaming de radio, entre algunos otros. Una oferta bastante completa sin dudas.

: es un proveedor de hosting en México formado en el año 2009, por lo que tiene ya una década de experiencia a sus espaldas. Esta empresa brinda diversos servicios como por ejemplo hosting para uno o varios dominios, registros de dominios, hosting para WordPress, servidores VPS, certificados SSL, diseño de páginas web, posicionamiento web, creación de contenidos y streaming de radio, entre algunos otros. Una oferta bastante completa sin dudas. Neolo: es una empresa nacida en el año 2002 y que brinda servicios de hosting para toda América Latina, incluyendo por supuesto el mercado de México. Cuenta con un servicio 24/7 como la mayoría de empresas modernas del sector y brinda distintos planes, como por ejemplo web hosting y correo, hosting para revendedores, servidores dedicados, VPS y certificados SSL.

Mejores proveedores de Alojamiento Web en México para tiendas online

Las tiendas online, tiendas en línea o sitios de ecommerce (comercio electrónico) son muy populares actualmente. Se trata de sitios orientados a las ventas de productos a través de Internet, ya sea productos físicos u otros intangibles como software o servicios.

El mercado del comercio electrónico tiene un fuerte crecimiento cada año, y dado que las tiendas online requieren el uso de servidores es normal que cada vez más proveedores de hosting brinden planes especializados para alojar tiendas en línea.

¿Qué caracteriza a una tienda online? Lo primero y principal es que una tienda online no requiere de un local físico para realizar ventas, es decir, se ahorran costos de alquileres de locales comerciales, y además de esto está disponible o abierta las 24 horas del día, por lo tanto se pueden realizar las ventas en cualquier momento.

Pero hay más: al ser accesible desde Internet, la tienda online nos brinda la ventaja de que podemos acceder a ella desde cualquier lugar, y por lo general se suele disponer de varios métodos de pago distintos, aunque el principal es la tarjeta de crédito y medios como PayPal.

Los servicios de hosting especializados en tiendas online deben hacer énfasis en algunos puntos muy importantes. La disponibilidad es imprescindible, la tienda debe ser estar online las 24 horas del día y ser accesible desde cualquier lugar. Una tienda online que no esté disponible siempre equivale a una menor cantidad de ventas.

Otro punto muy importante es la seguridad, ya que para realizar compras en Internet es imprescindible que el sitio cuente con un certificado SSL, y por supuesto cuantas más medidas de seguridad estén implementadas en la tienda y en el servidor que la aloja mejor.

La velocidad de la tienda es otra cuestión de mucho peso. Para lograr ventas es importantes posicionar bien en los buscadores, así más clientes podrán encontrar nuestra tienda, y para posicionar bien en buscadores es necesario (aparte de una buena campaña de SEO) que nuestro sitio no sea lento.

Los sitios web rápidos le gustan más a buscadores como Google y posicionan mejor, por lo tanto reciben más cantidad de visitantes que aquéllos con baja velocidad y mal posicionamiento en los resultados de búsqueda.

“El servicio que se contrate y la estabilidad de un hosting es fundamental para el posicionamiento web y es un factor que Google tiene en cuenta a la hora de evaluar el sitio web dentro de los resultados de búsqueda.” Sebastian Querelos SEO Manager de la Agencia SEO Argentina.

Como ya decíamos, el ecommerce crece a pasos agigantados, y en el mercado de México esto también es una tendencia, y dada la gran cantidad de empresas de hosting mexicanas que podemos encontrar a veces no es fácil elegir una para nuestra tienda online. Pues con eso te vamos a ayudar, si estás buscando algunos de los mejores proveedores de alojamiento web en México para tiendas online echa un vistazo a la lista que hemos preparado.

Prosit.com.mx : es un proveedor de hosting basado en México y que brinda algunos planes especializados para tiendas en línea. Tiene disponibles distintas plataformas como Prestashop y Magento y se encarga de montar todo lo necesario para tu tienda online, incluyendo el registro del dominio, correos electrónicos, certificado SSL, montaje de pasarela de pagos, integración con Facebook y Twitter, panel de gestión, app para dispositivos móviles y crean tu tienda con un diseño web adaptativo para que se vea correctamente en cualquier dispositivo. Sin dudas una de las mejores ofertas para la creación y alojamiento de tiendas online en el mercado mexicano.

: es un proveedor de hosting basado en México y que brinda algunos planes especializados para tiendas en línea. Tiene disponibles distintas plataformas como Prestashop y Magento y se encarga de montar todo lo necesario para tu tienda online, incluyendo el registro del dominio, correos electrónicos, certificado SSL, montaje de pasarela de pagos, integración con Facebook y Twitter, panel de gestión, app para dispositivos móviles y crean tu tienda con un diseño web adaptativo para que se vea correctamente en cualquier dispositivo. Sin dudas una de las mejores ofertas para la creación y alojamiento de tiendas online en el mercado mexicano. Infranetworking : es un proveedor con casi 20 años de experiencia en el mercado del hosting que brinda diversos servicios para el mercado de México, incluyendo entre ellos el alojamiento de tiendas online. El servicio de hosting ecommerce de esta empresa se basa en las dos plataformas más populares del sector, es decir Magento y Prestashop, y disponen de varios planes con distintas capacidades. Infranetworking brinda a sus clientes certificados SSL gratuitos, servidores seguros y servidores optimizados para el alojamiento de tiendas online, lo cual lo convierte en una opción extremadamente sólida si tienes planes para crear tu propia tienda en línea.

: es un proveedor con casi 20 años de experiencia en el mercado del hosting que brinda diversos servicios para el mercado de México, incluyendo entre ellos el alojamiento de tiendas online. El servicio de hosting ecommerce de esta empresa se basa en las dos plataformas más populares del sector, es decir Magento y Prestashop, y disponen de varios planes con distintas capacidades. Infranetworking brinda a sus clientes certificados SSL gratuitos, servidores seguros y servidores optimizados para el alojamiento de tiendas online, lo cual lo convierte en una opción extremadamente sólida si tienes planes para crear tu propia tienda en línea. Artehosting : esta compañía también brinda un servicio de hosting orientado para tiendas online, aunque al contrario que otros el mismo se encuentra basado en servidores virtuales en la nube, lo cual puede encarecer los costos de hosting. Artehosting trabaja principalmente con tres plataformas de comercio electrónico, siendo ellas Prestashop, Magento y OsCommerce. Tienen varios planes disponibles según el nivel de tráfico que vaya a tener tu tienda, así que puede adaptarse tanto a tiendas nuevas con poco tráfico como a otras ya establecidas que cuentan con un mayor volumen de usuarios.

: esta compañía también brinda un servicio de hosting orientado para tiendas online, aunque al contrario que otros el mismo se encuentra basado en servidores virtuales en la nube, lo cual puede encarecer los costos de hosting. Artehosting trabaja principalmente con tres plataformas de comercio electrónico, siendo ellas Prestashop, Magento y OsCommerce. Tienen varios planes disponibles según el nivel de tráfico que vaya a tener tu tienda, así que puede adaptarse tanto a tiendas nuevas con poco tráfico como a otras ya establecidas que cuentan con un mayor volumen de usuarios. Aldeahost : esta empresa tiene planes especializados para tiendas online y basados en tres plataformas distintas, las cuales son las ya clásicas Prestashop y Magento pero además a esas dos le suman WooCommerce, un plugin que nos permite convertir un sitio WordPress en una tienda online. Aldeahost puede brindar a sus clientes distintos tipos de planes y servidores de acuerdo a las necesidades de la tienda, así que si tu tienda online comienza a ganar visitantes podrás escalar entre planes para que de esa forma cuentes con los recursos suficientes para poder atender a todos los usuarios de tu web.

: esta empresa tiene planes especializados para tiendas online y basados en tres plataformas distintas, las cuales son las ya clásicas Prestashop y Magento pero además a esas dos le suman WooCommerce, un plugin que nos permite convertir un sitio WordPress en una tienda online. Aldeahost puede brindar a sus clientes distintos tipos de planes y servidores de acuerdo a las necesidades de la tienda, así que si tu tienda online comienza a ganar visitantes podrás escalar entre planes para que de esa forma cuentes con los recursos suficientes para poder atender a todos los usuarios de tu web. Vende.io: es un proveedor enfocado en ecommerce que brinda distintos paquetes especializados para tiendas online y te ayuda a escoger el más adecuado para tu negocio en base a los requerimientos de tu tienda online y el volumen de tráfico que manejes. Su plataforma para tiendas online está basada en servidores dedicados, es decir que estarás en un servidor exclusivo para ti y configurado a tu medida, solo ten en cuenta que esto puede encarecer mucho el servicio comparado con otras opciones. Al estar tu tienda en un servidor dedicado se podrá configurar todo de acuerdo a lo que necesites para de esta forma brindar un servicio óptimo en el cual alojar tu sitio.

Resumen sobre el Web Hosting en México

El mercado del hosting en México es sin lugar a dudas uno de los más importantes en América Latina y uno de los más grandes en el sector hispanohablante del mercado, estando casi a la altura del mercado del hosting de España por ejemplo.

Al tratarse de un sector tan grande no siempre resulta fácil escoger una empresa de hosting, sin embargo con todas las que hemos visto en esta oportunidad es probable que vayas a tener una buena experiencia. Si tuviéramos que elegir una de estas compañías de hosting probablemente optaríamos por Infranetworking, tanto para webs generales como también para sitios de ecommerce, aunque en realidad cualquiera de ellas te debería servir igual de bien.

Lo más importante a la hora de elegir un proveedor de hosting en México o en cualquier otro mercado es que tengas una buena trayectoria, es decir años de experiencia que le respalden, así como también un soporte de primer nivel que esté disponible 24/7 y servidores que sean seguros y estén correctamente optimizados.

Las tecnologías que adopte el proveedor, tanto en términos de hardware como de software, también juegan un papel muy importante, y algunas de las que ya hemos mencionado como el servidor web LiteSpeed, los procesadores de la marca Intel o las líneas de alta velocidad sumarán muchos puntos.

A su vez, verás que un hosting con presencia física en Estados Unidos brinda tan buenos resultados como uno en México, de forma que si la empresa no tiene servers en territorio mexicano pero sí dentro de EE.UU. son una opción igualmente válida.

Y finalmente, si el idioma es un punto clave para ti entonces no olvides que también debe ser necesario poder comunicarte con ellos en español, porque si no dominas el inglés a la perfección y ellos no hablan español entonces es seguro que surgirán problemas de comunicación, y una idea mal expresada puede tener malos resultados.