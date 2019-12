Joyoshare iPasscode Unlocker: la mejor forma de recuperar el password de tu iPhone/iPad/iPod

Hoy les traemos la review de este software llamado Joyoshare iPasscode Unlocker, y en su versión para Windows promete ser una herramienta poderosa que ofrece una solución integral para saltar el código de acceso de dispositivos iPhone, iPad o iPod.

Así es, si por esas casualidades te has quedado sin acceso a tu teléfono inteligente de Apple, con esta utilidad podrás recuperar el acceso a tu preciado móvil de forma sencilla y fácil, sin tener conocimientos técnicos previos. Esta utilidad te permitirá restablecer rápidamente de fábrica el iPhone u otro dispositivo iOS sin contraseña en 3 simples pasos. Sigue leyendo para aprender más sobre este software.

¿Cuando puede ser útil un software para desbloquear contraseñas de iPhone?

Joyoshare iPasscode Unlocker es la herramienta perfecta cuando pierdes acceso a tu teléfono, como puede suceder cuando:

Olvidas el código de acceso

Bloqueo de pantalla por poner la contraseña incorrecta repetidas veces

La pantalla está rota en la parte del ingreso de datos de la contraseña

La huella dactilar o el rostro no son reconocidos de forma exitosa

Características principales de Joyoshare iPasscode Unlocker

Veamo ahora las principales características de este software:

Elimina 4 tipos de contraseña de la pantalla de iOS

Sin importar tu grado de conocimiento técnico, podrás usar Joyoshare iPasscode Unlocker para Windows para descodificar y borrar hasta 4 diferentes tipos de bloqueo de pantalla de iOS. Con ella podrás remover el código de acceso de 4 y 6 dígitos, así como también la identificación de rostro e identificación táctil de tu huella dactilar.

Compatible con todos los modelos de iPhone y también iOS 13

Joyoshare iPasscode Unlocker para Windows ofrece una gran variedad de compatibilidad con diferentes modelos de dispositivos Apple, pudiendo ayudarte tanto si tienes un iPhone, iPad o iPod touch. La compatibilidad va desde los modelos como iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max, o el iPhone 4 super antiguo que quizás tienes guardado en el cajón de tu casa. Y claro, es 100% compatible con la última versión de iOS 13 .

Rápido y fácil, para cualquier persona

La interfaz de usuario es sumamente amigable, algo que no sólo hace que la experiencia del uso de software sea buena, sino que también está adaptado para personas que no son técnicas en informática o que cuentan con estudios formales. Es tan fácil, que hasta un anciano que no tiene mucho acceso a la tecnología moderna podría recuperar su contraseña de forma fácil.

Prueba Gratutia

Una de las cosas que más nos gustaron de este software es que ofrece la posibilidad de probarlo gratuitamente durante un tiempo previo a la compra. Es decir, podrás ver si te funciona bien para recuperar tu password o no, si ves que el programa no puede hacerlo, directamente no tendrás necesidad de comprarlo.

¿Cómo funciona?

Su funcionamiento es sumamente fácil, consta de tres simples pasos:

1.- Conectar tu dispositivo a la computadora Windows con el cable.

Abrir el programa y presionar ‘Start’ para que comience el proceso de recuperación.

2.- Seguir los pasos que te indica la pantalla, presionando los botones que te pida el asistente en cada momento.

3.- Todo listo, una vez se haya recuperado el acceso deberías ver un mensaje de que dice ‘Success’

Conclusión

Si necesitas desbloquear tu iPhone, iPad o iPod y no recuerdas el código, lo mejor es utilizar un software como este ya que son relativamente rápidos, seguros y confiables, y a diferencia del servicio técnico de Apple, no te cobrarán un ojo de la cara si necesitas realizar cualquier tarea de mantenimiento.

A su vez, si pensamos en que puedes hacer una prueba gratuita, y que su interfaz es sumamente amigable, incluso para personas que no son técnicas, entonces estamos ante la solución ideal cuando pierdes tu password de acceso a cualquiera de estos dispositivos de la compañia Apple.

¿Aún no lo probaste? Inténtalo hoy mismo, y si te gusta, compra el software.