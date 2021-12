Los 10 objetos más útiles imprimidos en 3D

Si hay un tipo de tecnología que más ha crecido estos últimos años en uso e interés por su potencial es el de las impresoras 3D. Máquinas que hasta hace no mucho solo se podían considerar de ciencia ficción, capaces de crear cualquier objeto en cuestión de minutos y en nuestra propia casa.

La impresión 3D ha llegado para quedarse, abriendo todo un nuevo abanico de posibilidades a la hora de crear, ya sea de forma profesional o desde nuestro hogar.

Aunque su aportación a la arquitectura, ingeniería espacial e incluso a la medicina es innegable (como, por ejemplo, con todas esas prótesis económicas y funcionales que mejoran la vida de muchas personas discapacitadas), hoy vamos a centrarnos en su utilidad en nuestros hogares.

Vamos a ver varios ejemplos en los que todos podemos fijarnos para sacar el mayor partido a nuestra impresora 3D.

Ideas para tu smartphone

Un altavoz para tu móvil

¿Soy el único al que le parece que el volumen del altavoz del móvil a veces es insuficiente? Los vecinos de arriba están de obras, los de abajo tienen varios perros hiperactivos y no hay manera de tapar todo ese alboroto. Pues aquí tienes la solución, un sencillo altavoz de plástico que amplifica el sonido de esa canción que tanto quieres escuchar gracias a la forma del objeto. Sencillo y brillante.

Soporte de ayuda para Pokémon Go

Puede que haya pasado ya un tiempo desde que saliese la app de Pokémon Go, pero desde luego aún mantiene a un montón de fieles jugadores a lo largo y ancho del mundo. A mí se me daba francamente mal la mecánica de capturar a estos monstruos de bolsillo. Había que apuntar con la bola muy bien para que les diera justo encima, y siempre fallaba. Pues si este es también tu caso, aquí está la solución. Una funda para tu móvil para hacer solo un poquito de trampas a la hora de apuntar, facilitándote el arrastrar el dedo justo en línea recta. Además, tiene el aspecto de una Pokedex bastante bonita.

Vamos a retomar el tema de los móviles porque aún hay mucho que contar, o que imprimir. Hay un momento en la vida de toda persona en el que estamos frente a un móvil sin batería y un enchufe sin mueble debajo. ¿Lo dejo colgando del cable? ¿Y si se suelta del enchufe y se rompe contra el suelo? Es una situación difícil, ¿no? ¡Pues otra vez viene nuestra impresora a salvarnos! Para eso se inventó este soporte de móvil que lo consigue mantener bien sujeto al enchufe. ¡Incluso lo puedes poner en horizontal y ver un vídeo o una película mientras se carga!

Apoyo para cargar el móvil

Para disfrutar con los más pequeños

Molde para galletas

Siempre que se acerca el verano, muchos de nosotros sentimos que nos hemos fallado por no haber trabajado en nuestro cuerpo para lucirlo en la playa. Es algo normal, los bollos, galletas y dulces muchas veces nos pueden, pero aquí traigo mi propuesta. Ya que vamos a caer en la tentación, por lo menos que las galletas tengan la forma del símbolo de Batman. O un unicornio, o la cara de la persona que te gusta. Puestos a elegir, que todo este azúcar al menos tenga una forma graciosa. ¡Haz el molde como más te guste y a disfrutar!

Juguetes originales y únicos

Apuesto a que tus hijos, sobrinos, o los hijos de tus amigos, como todos los niños, son unas pequeñas máquinas de energía y creatividad. Tan pronto están jugando a ser piratas en alta mar, como escalando una montaña o luchando con un dragón. Esa gran imaginación puede dar mucho de sí, y ahora con esta tecnología podemos hacer que sea mucho más tangible. Exacto, podemos coger los dibujos de los más pequeños de la casa y convertirlos en juguetes en tres dimensiones. ¡Imagina sus caras de sorpresa al verlos!

Marcapáginas personalizados

En los tiempos que corren es normal que no tengamos tiempo para sentarnos con una taza de nuestra bebida favorita y dedicar un rato a la lectura. Entre el trabajo, los estudios, las tareas de la casa, y nuestra vida social, parece imposible sacar un rato. Pero nuestra impresora 3D puede ayudarnos a encontrar la motivación para coger un buen libro y sentarnos a disfrutar. Gracias a ella, podremos crear marcapáginas originales y personalizarlos con frases como “¿qué pasará ahora?” o “¡la aventura te espera!”.

¡Otras ideas increíbles!

Soporte para bolsas

Es una idea un poco tonta, pero funciona tan bien que no importa. Un pequeño tubo de plástico con una ranura lateral por donde deslizar las asas de las bolsas de la compra. Se acabó el hacernos daño en las manos por el peso que cargamos desde el supermercado, este churro nos evitará rojeces y demás molestias innecesarias.

Soporte para cascos

¿Tienes unos cascos gaming muy caros con los que escuchas cada disparo y sonido al milímetro en el juego que más te gusta? No querrás dejarlos por ahí tirados sin tener ningún cuidado, ¿verdad? Un compañero de batalla tan caro e importante no se merece ese trato. Para eso tienes tu impresora 3D, puedes crear un soporte personalizado y tenerlos siempre a mano junto al monitor de tu ordenador.

Estrujador de pasta de dientes

Uno de los momentos más frustrantes en la vida sucede cuando vas a lavarte los dientes, tienes el cepillo, tienes el agua, pero del tubo no llega a salir nada. Sabes que queda pasta, pero no hay manera. Pues en lugar de apretar por mil sitios diferentes esperando que salga una gota de esa pasta tan buena que compraste, ajusta este estrujador (exprimidor, o como queráis llamarlo) al tubo. Podrás girar una cómoda rueda lateral para hacer que el dichoso tubo se vaya prensando y retorciendo sobre sí mismo, vaciándose hasta la última gota.

Púa de guitarra

Uno de los mayores problemas de un guitarrista se resume en la frase: “¿Dónde he dejado mi púa?”. Una herramienta tan pequeña que con frecuencia decide desaparecer y fastidiarnos la tarde. Pero ya no hay nada de qué preocuparse, porque teniendo una impresora 3D podrás crear decenas de púas sin despeinarte. Pero que no se te olvide donde dejaste la guitarra, porque entonces habría un problema aún mayor.